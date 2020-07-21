被指密赴印尼圖私利　蘇嘉全告王育敏等3人「為醜陋行為感到羞愧」

▲蘇嘉全發聲明痛批王育敏等人「應該為自己的醜陋行為感到羞愧與汗顏」。（資料照／記者張榮恩攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全涉及私會印尼高層圖個人私利，蘇嘉全認為遭惡意捏造事實汙蔑，21日由律師房彥輝帶著個人出入境紀錄，到台北地檢署控告王育敏等3人涉嫌妨害名譽，另將提起民事訴訟求償名譽損失。

王育敏、羅智強、游淑慧等3人，21日拿著解密的我駐印尼代表處2017年12月電報，質疑蘇嘉全和姪子、民進黨立委蘇震清，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕駐印尼代表處人員協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

▲律師房彥輝代表蘇嘉全到北檢遞狀提告。（圖／記者劉昌松攝）

蘇嘉全認為國民黨3名黨務主管，憑著日期與內容完全錯誤的幻想文，硬是無中生有編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙蠛他圖謀私利，企圖抹煞他在立法院長任內積極推動國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感。

蘇並在聲明中痛批王育敏、羅智強、游淑慧「昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，她們應該為自己的醜陋行為感到羞愧與汗顏。」「面對國民黨三位黨務主管惡意的抹黑，屢勸不聽，只能透過司法，讓事實呈現,讓該負行的人自起責任。」

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