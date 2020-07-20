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比利時壓倒性通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

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▲▼比利時眾院以130:0壓倒性通過「台灣的國際地位」決議案。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲比利時眾院以130:0壓倒性通過「台灣的國際地位」決議案。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

實習記者李佩弦／台北報導

比利時聯邦眾議院在16日舉行「台灣的國際地位」決議案，以130票贊成，0票反對，13票棄權，在兩岸關係緊張之際，比利時以懸殊票數力挺台灣，充分展現對台的高度支持。對此，外交部於20日在臉書上表示，「要代表全國朋友謝謝比利時，以壓倒性票數支持台灣民主發展、參與國際」。

外交部大力感謝比利時以壓倒性票數支持台灣民主發展、參與國際，也將持續強化與歐洲理念相近國家的價值鏈結，唯有大家團結一心，我們才能捍衛民主、自由及人權。在中國擴大對歐洲進行干擾，且新冠肺炎持續延燒之際，比利時仍義無反顧的投下贊成票，顯示對台灣的高度支持。

根據「台灣的國際地位決議案」，比利時政府有7點呼籲：第一，鼓勵兩岸恢復對話，避免單方面改變台海和平及穩定的現狀；第二，支持降低亞太區域緊張情勢的各種外交倡議；第三，肯定台灣的自由與民主。

另外第四點，並要求中國立即釋放繫獄國人李明哲；第五點，比國眾議院同時籲請歐盟強化與台灣關係，促請比利時政府擴大台比雙邊合作領域，促成雙邊高層交流；第六，呼籲歐盟透過具體外交作為，支持台灣有意義實質參與國際組織等；最後，呼籲歐盟透過具體外交作為，支持台灣有意義實質參與國際組織等。

此決議文中還另外強調，將持續關注中國在香港對各地民主、自由及人權的威脅，更是以壓倒性的票數，聲援世界各地民主、自由及人權的支持，富有重大意義。比利時眾議院更是肯定台灣得來不易的自由與民主，同時籲請歐盟強化與台灣關係。

外交部指出，比利時眾議院曾於104年11月通過友我決議案，此次在全球地緣政治大幅變動之際，再度以實際行動力挺台灣，充分展現對我國的高度支持。外交部將在台比既有良好的基礎上，持續深化廣化雙邊實質友好關係。

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