5G建設、港版國安法都鬧翻！陸外交部一日4批英國

▲陸外交部新任發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，回答了有關華為5G建設、港版國安法及新疆人權的相關問題，並在過程中多次對英國政府進行批評。

對於英國將華為從5G建設排除，汪文斌表示，中國反對在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，甚至藉口國家安全，不擇手段打壓外國企業，人為阻隔合作，「這樣做只會損害自身利益和信譽，阻礙全人類的發展和進步。」

▼華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透社）



對於英國高等法院因「港版國安法」，將停止向香港派遣英國法官，汪文斌指出，制定香港國安法的目的是堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，香港依據基本法享有的獨立的司法權和終審權不受影響，「我們全面準確貫徹『一國兩制』方針、嚴格按憲法和基本法辦事的決心堅定不移，推進香港國安法全面有效實施的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」

對於英國傳將中止與香港的引渡條約，汪文斌表示，英方近來的有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責，「敦促英方不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」

▼英國多次批評「港版國安法」，認為損及香港自治。（圖／路透社）



英國外相（Dominic Rennie Raab）日前表示將就新疆少數民族受侵害情況，對中國採取制裁。對此，汪文斌指出，英方的有關言論，完全是造謠污衊，中方已經反覆闡述了在新疆問題上的立場，涉疆問題根本不是什麼人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂的問題。

汪文斌強調，以英方所謂新疆強制絕育的問題為例，事實是40年來新疆地區的維吾爾族人口從555萬增長到了1165萬，約佔自治區總人口的46.8%，所謂的強制絕育的報導完全是一派胡言。