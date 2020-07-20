　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

5G建設、港版國安法都鬧翻！陸外交部一日4批英國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使。（圖／大陸外交部）

▲陸外交部新任發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，回答了有關華為5G建設、港版國安法及新疆人權的相關問題，並在過程中多次對英國政府進行批評。

對於英國將華為從5G建設排除，汪文斌表示，中國反對在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，違背市場規律和公平競爭原則，排斥特定國家的特定企業，甚至藉口國家安全，不擇手段打壓外國企業，人為阻隔合作，「這樣做只會損害自身利益和信譽，阻礙全人類的發展和進步。」

▼華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透社）

▲▼華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

對於英國高等法院因「港版國安法」，將停止向香港派遣英國法官，汪文斌指出，制定香港國安法的目的是堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，香港依據基本法享有的獨立的司法權和終審權不受影響，「我們全面準確貫徹『一國兩制』方針、嚴格按憲法和基本法辦事的決心堅定不移，推進香港國安法全面有效實施的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」

對於英國傳將中止與香港的引渡條約，汪文斌表示，英方近來的有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於「一國兩制」行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責，「敦促英方不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」

▼英國多次批評「港版國安法」，認為損及香港自治。（圖／路透社）

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

英國外相（Dominic Rennie Raab）日前表示將就新疆少數民族受侵害情況，對中國採取制裁。對此，汪文斌指出，英方的有關言論，完全是造謠污衊，中方已經反覆闡述了在新疆問題上的立場，涉疆問題根本不是什麼人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂的問題。

汪文斌強調，以英方所謂新疆強制絕育的問題為例，事實是40年來新疆地區的維吾爾族人口從555萬增長到了1165萬，約佔自治區總人口的46.8%，所謂的強制絕育的報導完全是一派胡言。

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5G建設、港版國安法都鬧翻！陸外交部一日4批英國

壞壞要妳命！她新婚床戰後「大魔王腹痛」炸裂　醫剖開...子宮被血水淹沒

香港新增73例確診　教育局：幼稚園如期開學是「不可能任務」

香港失業率升至6.2%　創下15年來新高

猥瑣男「偷內衣塞頭盔」！遭逮辯：我來找廁所的...她機靈秒拍下證據

河南4男女直播裸體賺大錢　警方花三天三夜終破案

宣揚「習近平外交思想」　北京成立研究中心

陸專家張文宏：世界疫情高峰還沒到來「控制住需要兩年左右」

香港恐連2日新增破百！　教育局：幼稚園和國際學校將不早於8/17開學

男友劈腿！20歲妹「提分手」引殺身之禍…停車場內慘遭「刀穿脖頸」放血亡

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

5G建設、港版國安法都鬧翻！陸外交部一日4批英國

壞壞要妳命！她新婚床戰後「大魔王腹痛」炸裂　醫剖開...子宮被血水淹沒

香港新增73例確診　教育局：幼稚園如期開學是「不可能任務」

香港失業率升至6.2%　創下15年來新高

猥瑣男「偷內衣塞頭盔」！遭逮辯：我來找廁所的...她機靈秒拍下證據

河南4男女直播裸體賺大錢　警方花三天三夜終破案

宣揚「習近平外交思想」　北京成立研究中心

陸專家張文宏：世界疫情高峰還沒到來「控制住需要兩年左右」

香港恐連2日新增破百！　教育局：幼稚園和國際學校將不早於8/17開學

男友劈腿！20歲妹「提分手」引殺身之禍…停車場內慘遭「刀穿脖頸」放血亡

只有166卡！專家授「夏季低卡甜點」超消暑...一鍵電鍋秒完成

日本按摩院有貓坐檯！肉球＋呼嚕先暖背　還可以指定喵師傅

小孩哭喊：我要狗狗！　摺耳汪上前安慰被揭「真實身分」姐笑翻

驚悚畫面曝光！台灣大道大貨車自撞「輾平路樹」…他拖行李箱驚險閃身逃死劫

為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

西甲／梅西25球連4季奪金靴！7度獲獎史上第1　「更想要聯賽冠軍」

退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

北韓金正恩想提升「戰鬥力」！美軍先發制人...派RC-135W偵察機探虛實

立法院處理「國民法官法」　朝野今不斷電表決至晚上12點

陸航特殉職2飛官解剖　軍方：全力配合完成法定程序

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

大陸熱門新聞

安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

三峽大壩　發生位移、滲流、變形

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

長江5層樓高「移動城堡」水上飄！　一查才知真相

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

三峽大壩若被核彈擊中　陸專家：只是炸出一個缺口

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

安徽王家壩開閘自淹「20萬人家園」

不爽沒收到畢業花！　女老師叫全班罰站「狂吐學生口水」

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

美熟女慘遭男友拳擊身亡　最後時刻打電話給前夫

傅高義：中美若因台灣開戰　可升級「全人類災難」大戰

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」　自稱精神病求減刑

更多熱門

相關新聞

南大邀國中、小團隊參與WCCI 2020國際競賽

南大邀國中、小團隊參與WCCI 2020國際競賽

國立台南大學知識應用暨網路服務研究中心，執行科技部數位經濟AI分項及產學加值計畫，與國研院人工智慧產學研聯盟、劍湖山世界、長春企管公司、高師大資訊教育中心、女媧創造機器人公司、心統科技及慶奇科技等公私團體合作，參與英國WCCI 2020國際競賽，並邀請國中、國小團隊參加，首創先例。

比利時通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

比利時通過「台灣的國際地位決議案」　外交部：團結一心、捍衛民主

ET民調／解禁名單未見台　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

ET民調／解禁名單未見台　26.5%民眾：無法證實沒有「無症狀感染者」

中國大使：將對英國作出有力回擊

中國大使：將對英國作出有力回擊

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

國民黨控蘇嘉全、蘇震清涉入國營事業謀取私利

關鍵字：

港版國安法5G華為英國外交部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面