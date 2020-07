角逐美國總統！　肯爺「首場競選造勢活動」時間、地點曝光

▲肯伊威斯特(Kanye West)宣布參選美國總統,第一場競選造勢活動時間、地點曝光。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/編譯

美國43歲饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)於4日國慶日宣布正式競選總統大位,如今他也將舉辦生涯首場造勢活動,預計週日(19日)在南卡羅萊納(South Carolina,下稱南卡州)登場。據悉,只有經過登記的人才可入場,且都必須遵守防疫措施,並簽署新冠肺炎的免責條款。

根據《政客》(POLITICO)取得的競選文件,肯伊威斯特19日下午將來到南卡州,在北查爾斯頓(North Charleston)的「愉快活動中心」(Exquis Event Center)舉辦第一場競選造勢活動。據悉,所有參加者都必須經過註冊登記,也被要求戴上口罩,保持社交距離,並簽署新冠肺炎的免責條款。

Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/3rV5ujExPm