　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）遺體遭到斬首肢解，私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）落網。（圖／路透）

▲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）遺體遭到斬首肢解，私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）於17日落網。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

33歲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）於14日被發現在紐約市曼哈頓的豪華公寓內死亡，遺體遭到斬首肢解，他的私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）於17日落網。據悉，嫌犯不但欠了老闆很多錢，甚至侵吞對方10萬美元（大約新台幣294萬元）財產，痛下殺手以後，冷靜等待血液凝固，隔天才重返現場分屍。

▲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）遺體遭到斬首肢解，私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）落網。（圖／路透）

▲孟加拉裔的33歲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）於13日慘遭殺害。（圖／路透）

根據監視器畫面，薩利赫13日下午走進電梯準備回家，卻被一名身穿西裝，攜帶手提箱，戴著口罩、手套與帽子的男子尾隨進入，此人據信就是21歲的哈斯皮爾。被害者看見「陌生人」不太熟悉電梯操作時，還露出疑惑表情，未料住家樓層一到，就疑似遭到電擊，應聲倒地。

根據16日公布的驗屍報告，薩利赫生前遭到電擊與多次刺傷。《每日郵報》報導，執法與調查單位認為，哈斯皮爾13日下午1時45分左右殺害老闆，之後使用信用卡購買電鋸與清潔用品，等到血液凝固以後，才於14日回到現場處理遺體，未料遭到前來關心的被害者家屬打斷，決定從逃生梯逃走。

▲科技業CEO薩利赫（Fahim Saleh）遺體遭到斬首肢解，私人助理哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）落網。（圖／路透）

▲執法與調查單位認為，嫌犯等待死者的血液凝固以後，才回到現場處理遺體。（圖／路透）

哈斯皮爾犯案後躲在諾荷（NoHo）的高級公寓中，距離案發現場不到一英里（大約1.6公里），2天後還與一名女子一起離開藏身處，在大街上閒晃。他17日被紐約─紐澤西地方逃犯特種部隊（NY/NJ RFTF）逮捕，遭控第二級謀殺罪，上銬帶走。

紐約市警局偵查長哈里森（Rodney Harrison）表示，哈斯皮爾平時負責處理財務，欠了薩利赫「一筆數量龐大的金錢」，並涉嫌長期侵占老闆的財產。一名消息人士透露，薩利赫發現助理偷走10萬美元卻沒有報警，而是提出一項「還錢計畫」。警方拒絕透露監視器中的女子是否接受偵訊，但目前也無跡象指出該女子知情。

►富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

►消除暗沉、補水鎮定「紫蘇水」

 
ET快訊
快訊／南投市區透天厝4樓突起火！1人死亡警消搶救
快訊／北捷小巨蛋4號出口傳墜樓！女倒臥人行道亡
快訊／花蓮消暑秘境驚傳意外！女遊客跳水撞大石頭癱倒
拿三倍券買早餐！第3間才答應「收1張200元就好」曝無奈實情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

瑞安航空班機半空中驚見「炸彈威脅信」！軍機急護送142名乘客降落挪威

性侵犯闖臥室蹂躪13歲小妹！犯案後「拉褲子裝沒事」逃走畫面曝光

颱風天拋錨！他探望未婚妻　一下車「秒被雷劈」當場慘死

他性侵分屍16歲少女…患「失智」死刑一度喊卡　美最高法院：執行處決

川普支持率「落後拜登15％」　急拿自己人開刀：換掉競選總幹事！

狗狗最愛「小熊維尼」玩具！　美國務卿PO照引爆網友熱議

吉里巴斯漁業觀察員「離奇陳屍台籍漁船」　綠色和平投訴UN求調查

繞過CDC！川普政府要求醫院「疫情數據」直送中央資料庫　公衛專家擔憂

富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

收容所愛心飼料發霉、長黑點　愛媽怒：要做就拿良心出來！

電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

替性侵犯「化學去勢」！6旬阿嬤當「劊子手」不手軟：在做正確的事

金正恩愛抽菸「出事了」！阿聯酋偷賣濾嘴給北韓　遭美國開罰2千萬台幣

未婚夫動用共同婚禮金…一夕花光23萬打電動　「最強小三」送來她崩潰

末日審判來臨！古蘭經預言「12主象徵77副象徵」出現　2020年接近人類毀滅

幼兒園誤當「消毒液」倒泳池　15幼童慘泡「巨型漂白池」！

10歲童闖銀行「30秒偷走40萬」開溜！現場竟沒人發現...警：有共犯

WHO證實：現正籌組大陣仗團隊準備前往中國！　時間點曝光

棉籤戳鼻腔底好痛苦！日本新檢測法「唾液就能測」　無症狀者也適用

6種「新冠肺炎症狀2.0」曝光　發燒竟不是最慘…感染第5天是關鍵日！

高三生「照片像朴寶劍」遭罵翻　跑去整形⋯前、後對比有差！

別白跑！全台1269間郵局　下午「只發三倍券」不受理其他業務

田馥甄創紀錄「小巨蛋連唱四場」　二度秒殺...鬆口曝再加場可能性！

德法院禁特斯拉「宣傳全自動駕駛」功能！怕廣告誤導消費者釀禍

【療癒之所：古城】從隈研吾Ace Hotel Kyoto ，走讀京都三大新開業飯店

「從小發願把和尚做好！」　聖嚴法師紀錄片還原80年傳奇一生

小巷彎不過司機下車喬位置　忘打P檔拉手煞車…滑行畫面超驚險

快訊／南投透天厝4F竄火！警消射水搶救　屋內發現1人死亡

快訊／北捷小巨蛋4號出口墜樓命案！女倒臥人行道「明顯死亡」　警急封鎖調查

電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

歐盟籲台灣停止死刑　反對今年執行

上廁所生產　孕婦慌張扯斷嬰兒頭

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

研究：A片看太多，GG真的會GG！

德國藍波襲警奪槍　逃5天抓不到

20歲氣質妹　遭渣男姦殺棄屍公園

男裸身「Ｕ字完美卡死」蹲式馬桶　女師如廁低頭驚見屍

狗鍊吊死兒女　變態媽性侵比特犬拍片

高加索砲戰17死　威脅攻擊核電廠

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

更多熱門

相關新聞

金正恩愛抽菸「出事了」！阿聯酋遭開罰2千萬

金正恩愛抽菸「出事了」！阿聯酋遭開罰2千萬

阿拉伯聯合大公國的製菸公司「Essentra FZE」販賣總價達33萬美元的香菸濾嘴給北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，違反美國對北韓的經濟制裁，遭美國財政部轄下機關「外國資產控制辦公室」（OFAC）開罰66萬5千美元。

隔17年恢復死刑　美國本周處決3人

隔17年恢復死刑　美國本周處決3人

全球100小時增100萬例　印度成第3個百萬確診國

全球100小時增100萬例　印度成第3個百萬確診國

白宮去年9月就接獲疫情警告　川普仍拒下令戴口罩

白宮去年9月就接獲疫情警告　川普仍拒下令戴口罩

美國研發17倍音速飛彈　俄：S-500可攔截

美國研發17倍音速飛彈　俄：S-500可攔截

關鍵字：

北美要聞謀殺分屍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面