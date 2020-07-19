3男湖邊夜釣「慘遭槍殺」！他急call爸救援...警驚：看過最慘的命案現場

▲美國佛羅里達州斯翠蒂湖（Lake Streety）。（圖／翻攝自google map）

記者康心禹／綜合報導

美國佛羅里達州波爾克郡斯翠蒂湖（Lake Streety）17日發生一起命案！3名男子結伴開車去湖邊釣魚，竟遭到毆打和槍擊致死。辦案多年的警察震驚表示，去過那麼多命案現場，這是他看過情況最慘的地方之一。

據《福斯新聞》報導，波爾克郡警長賈德（Grady Judd）到達命案現場後，形容現場的情況簡直是一場大屠殺，「去過無數個命案現場，這是我去過最慘的地方之一。」

賈德證實受害者的身分為23歲的達米恩·蒂爾曼（Damion Tillman）、30歲的凱文·斯普林菲爾德（Keven Springfield）和27歲的布蘭登·羅林斯（Brandon Rollins），他們遭到毆打和槍擊致死。

Three friends found mysteriously murdered on Florida fishing trip. https://t.co/tAx9Mubyx8 — ABC News (@ABC) July 19, 2020

賈德指出，受害者們在抵達釣魚地點的幾分鐘內就遭到攻擊，報警的人是羅林斯的父親，他在睡覺時接到兒子的求救電話，在10分鐘內趕到命案現場，發現蒂爾曼和斯普林菲爾德都已經沒有生命跡象，兒子羅林斯則是還有微弱的呼吸。

賈德說，由於羅林斯的父親在接到兒子的電話後，匆匆忙忙趕出門，因此忘記把手機帶在身上，到達現場後，只能去附近的加油站借電話報警，可惜在警方到場時，羅林斯已經沒有呼吸。

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