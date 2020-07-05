肯爺震撼宣布「競選2020美國總統」尬麻吉川普　馬斯克力挺

▲肯伊威斯特自爆將競選美國2020總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普與民主黨獲提名資格的候選人拜登（Joe Biden）近期展開舌戰，不過他們可能要面臨新的強敵。美國饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）4日拋出震撼彈，他將正式競選總統一職。他發布消息後，雖然還不清楚他是認真或開玩笑，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已立刻表達支持。

▲肯伊威斯特宣布競選2020美國總統 。（圖／翻攝自推特@kanyewest）

事實上，早在過去就有各種肯伊威斯特想選總統的傳聞，過去一年他曾與川普會面，也多次表達他對川普的支持。肯伊威斯特透過推特寫道，「我們現在必須實踐美國的承諾，信仰上帝、團結我們的願景，打造我們的未來。我將競選美國總統。」他使用美國國旗的表情符號，並標籤「#2020願景」（#2020VISION）。

《富比士》（Forbes）報導，肯伊威斯特身兼多職，是藝術家、製作人、唱片公司執行長與服裝設計師，如今他在美國獨立紀念日正式宣布將競選2020總統，讓不少粉絲超興奮。

獲得葛萊美獎項肯伊威斯特並非首次談到想競選總統，但他這次有著滿滿決心。報導指出，如今距離11月大選只有不到半年時間，若他真的想對尬川普與拜登，可能必須盡快展開動作。

▲肯伊威斯特與老婆金卡戴珊。（圖／達志影像／美聯社）

肯伊威斯特與名媛老婆金卡戴珊（Kim Kardashian）經常成為媒體焦點，但也屢次爆出爭議，包括與歌手泰勒絲（Taylor Swift）令粉絲霧裡看花的紛爭，都招致不少罵聲。

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

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