肯爺震撼宣布「競選2020美國總統」尬麻吉川普　馬斯克力挺

▲肯伊威斯特自爆將競選美國2020總統。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普與民主黨獲提名資格的候選人拜登(Joe Biden)近期展開舌戰,不過他們可能要面臨新的強敵。美國饒舌歌手肯伊·威斯特(Kanye West)4日拋出震撼彈,他將正式競選總統一職。他發布消息後,雖然還不清楚他是認真或開玩笑,但特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)已立刻表達支持。

▲肯伊威斯特宣布競選2020美國總統 。(圖/翻攝自推特@kanyewest)

事實上,早在過去就有各種肯伊威斯特想選總統的傳聞,過去一年他曾與川普會面,也多次表達他對川普的支持。肯伊威斯特透過推特寫道,「我們現在必須實踐美國的承諾,信仰上帝、團結我們的願景,打造我們的未來。我將競選美國總統。」他使用美國國旗的表情符號,並標籤「#2020願景」(#2020VISION)。

《富比士》(Forbes)報導,肯伊威斯特身兼多職,是藝術家、製作人、唱片公司執行長與服裝設計師,如今他在美國獨立紀念日正式宣布將競選2020總統,讓不少粉絲超興奮。

獲得葛萊美獎項肯伊威斯特並非首次談到想競選總統,但他這次有著滿滿決心。報導指出,如今距離11月大選只有不到半年時間,若他真的想對尬川普與拜登,可能必須盡快展開動作。

▲肯伊威斯特與老婆金卡戴珊。(圖/達志影像/美聯社)

肯伊威斯特與名媛老婆金卡戴珊(Kim Kardashian)經常成為媒體焦點,但也屢次爆出爭議,包括與歌手泰勒絲(Taylor Swift)令粉絲霧裡看花的紛爭,都招致不少罵聲。

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION