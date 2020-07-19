　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢病毒研究所被指控是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

▲武漢病毒研究所被指控是洩出新冠病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普、國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）等多名政治人物曾宣稱，新冠病毒來自武漢病毒研究所（WIV）的實驗室意外，但此說法至今未獲證實。國務院本周釋出2018年的2封電報，內容詳細寫道，駐華外交官當年參訪WIV之後，對於那裡的安全標準與人員訓練感到十分憂慮，也再度引發病毒來源的臆測。

《華盛頓郵報》、CNN報導，美國駐華外交官非常擔心武漢實驗室「嚴重缺乏受過適當訓練的技術人員以及必要調查人員」。2018年1月的電報指出，德州大學醫學分部（UTMB）的協助與合作，可以補足上述欠缺的條件；2018年4月的電報引述一名法國官員說法，「法國專家已經向該實驗室提供指導方針與生物安全培訓，並將持續進行」。

據悉，2封電報都曾被修改，內容並未強調實驗室事故導致病毒外洩的說法，但也沒有排除這個可能性。儘管川普與蓬佩奧都宣稱看過相關證據，但此理論卻一直沒有被證實。許多科學家認為「極度不可能」，而且武漢實驗室正在研究的蝙蝠冠狀病毒基因序列與新冠病毒不符，導致「實驗室事故理論」的懷疑聲浪越來越大。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是大力抨擊北京隱匿疫情的政治人物之一。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家情報總監（The Office of the Director of National Intelligence ）尚未支持或反駁，5月時發布聲明表示，情報官員仍在調查，病毒是透過動物感染傳播，或者是武漢實驗室意外的結果，但情報界「同意科學界的廣泛共識，也就是新冠病毒並非人造或經基因修改產生」。

蓬佩奧在指責北京缺乏透明度、未能遏止疫情爆發方面，立場依然強硬，但對於病毒來源的看法似乎有所讓步，5月受訪時說，「我們知道它是從武漢開始的，但我們不知道來自誰或來自哪個地方」。蓬佩奧17日被問及對於電報的看法時，發言人代為重述他15日的聲明，也就是呼籲中國保持透明度「透明化、開放、溝通與合作」。

►華郵：美外交官2年前就警告「武漢實驗室危機」！五角大廈說明

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
快訊／新冠肺炎新增1確診　指揮中心1400說明
楊謹華私訊前任「還想當朋友」　喝喜酒巧遇了…老公也在場
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
閨蜜揪合資買房！她付460萬等分潤…聽到這句話傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京下達驅逐令！《紐約時報》專欄作家：中美陷入盲目對抗

波特蘭民憤未熄…聯邦軍隊出動！示威者被「射中頭部濺血」　州長怒轟川普

慎入！木乃伊「痛苦吶喊」雙腿彎曲慘死　3000年前謎團破解

電鋸斬首科技CEO！助理欠錢又吞300萬　狠殺老闆「等血凝固」再分屍

隔17年恢復死刑！美一周處決3囚　注射毒液後「血淹肺部」痛苦死法惹議

瑞安航空班機半空中驚見「炸彈威脅信」！軍機急護送142名乘客降落挪威

性侵犯闖臥室蹂躪13歲小妹！犯案後「拉褲子裝沒事」逃走畫面曝光

颱風天拋錨！他探望未婚妻　一下車「秒被雷劈」當場慘死

他性侵分屍16歲少女…患「失智」死刑一度喊卡　美最高法院：執行處決

川普支持率「落後拜登15％」　急拿自己人開刀：換掉競選總幹事！

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

外出游泳沒回家！「7屍橫躺巴拿馬湖畔」警調查過程發毛…竟有生還者幸運逃脫

釣魚台緊張升溫！　日防衛省加強對共機「緊急升空應對措施」

美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

美國防長演說「中國是美國最大威脅」　點出「解放軍改變世界計畫」！

金正恩「威嚴」現身！時隔11日主持會議「強化戰力」...未見金與正身影

重返封城！西班牙爆150↑群聚感染　巴塞隆納400萬人禁足

「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

安啾和藍亦明甜遊日本「證據影片曝光」　HowHow坦承好羨慕…網崩潰：老闆員工都叛徒！

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

Junior韓宜邦離開8年前東家「分手不理智」　圈外女友意外曝光！

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

丫頭婚後2個月曝「夫妻禁忌話題」　怕一討論會吵架：我在逃避！

在地人也愛吃！麻豆「鍋燒意麵」晚來吃不到　湯鮮甜、配料超多

馬如龍初見女婿「完全不講話」　靠沛小嵐助攻…黃聖雅笑曝：爸爸都聽媽媽的

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎

木乃伊悽慘吶喊　3千年前死因曝光

前Fed主席警告：美將引爆一場「災難」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

成年禮變葬禮！她滿18歲跳傘慶祝　「跳下驚覺傘壞」

更多熱門

相關新聞

美國防長點破：解放軍改變世界計畫「中國將是大威脅」

美國防長點破：解放軍改變世界計畫「中國將是大威脅」

中美角力未趨緩，反在經貿、軍事、民生層面上處處可看出競爭激烈。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前在發表年度報告中提到，過去俄羅斯與美國的競爭，都不比如今中國與美國的角力，明顯可以看出美國試圖想要改寫國際秩序，「此刻的美國已將中國列為首要對手」。

巴塞隆納重返封城　400萬人禁足

巴塞隆納重返封城　400萬人禁足

路透：TikTok考慮在倫敦設總部

路透：TikTok考慮在倫敦設總部

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

關鍵字：

北美要聞美國蓬佩奧新冠病毒新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面