美國務院釋出2年前電報　「武漢實驗室洩毒」疑雲再起！

▲武漢病毒研究所被指控是洩出新冠病毒的源頭。(圖/翻攝自武漢病毒研究所官網)

美國總統川普、國務卿彭佩奧(Mike Pompeo)等多名政治人物曾宣稱,新冠病毒來自武漢病毒研究所(WIV)的實驗室意外,但此說法至今未獲證實。國務院本周釋出2018年的2封電報,內容詳細寫道,駐華外交官當年參訪WIV之後,對於那裡的安全標準與人員訓練感到十分憂慮,也再度引發病毒來源的臆測。

《華盛頓郵報》、CNN報導,美國駐華外交官非常擔心武漢實驗室「嚴重缺乏受過適當訓練的技術人員以及必要調查人員」。2018年1月的電報指出,德州大學醫學分部(UTMB)的協助與合作,可以補足上述欠缺的條件;2018年4月的電報引述一名法國官員說法,「法國專家已經向該實驗室提供指導方針與生物安全培訓,並將持續進行」。

據悉,2封電報都曾被修改,內容並未強調實驗室事故導致病毒外洩的說法,但也沒有排除這個可能性。儘管川普與蓬佩奧都宣稱看過相關證據,但此理論卻一直沒有被證實。許多科學家認為「極度不可能」,而且武漢實驗室正在研究的蝙蝠冠狀病毒基因序列與新冠病毒不符,導致「實驗室事故理論」的懷疑聲浪越來越大。

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)是大力抨擊北京隱匿疫情的政治人物之一。(圖/達志影像/美聯社)



美國國家情報總監(The Office of the Director of National Intelligence )尚未支持或反駁,5月時發布聲明表示,情報官員仍在調查,病毒是透過動物感染傳播,或者是武漢實驗室意外的結果,但情報界「同意科學界的廣泛共識,也就是新冠病毒並非人造或經基因修改產生」。

蓬佩奧在指責北京缺乏透明度、未能遏止疫情爆發方面,立場依然強硬,但對於病毒來源的看法似乎有所讓步,5月受訪時說,「我們知道它是從武漢開始的,但我們不知道來自誰或來自哪個地方」。蓬佩奧17日被問及對於電報的看法時,發言人代為重述他15日的聲明,也就是呼籲中國保持透明度「透明化、開放、溝通與合作」。

