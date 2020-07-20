「犯罪之城」3天內55人中彈7死！　芝加哥周末槍擊案連環爆　

▲芝加哥種族、幫派及貧富衝突嚴重。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

芝加哥素來有「犯罪之城」的稱號，根據美媒統計，光是上周末17日到19日，就有55人遭槍擊，其中7人死亡，比去年同時間的43人遭槍擊3死還要多；此前一周的周末，更有64人中彈，其中6人未成年，死亡的13人中則包含1名青少年。

知名地方小報《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times）指出，17日到19日間，最新一起遭槍擊死亡的死者是一名20歲的青年。根據芝加哥警方指出，該名青年約在周日（19日）凌晨2點55分中彈，隨後被人載到西奈山醫院（Mount Sinai Hospital），右臉頰和右側腹部皆有槍傷，不久便被宣布不治。

這起悲劇發生前的20分鐘，才剛有一對男女也遭遇死劫，於凌晨2點35分開車到警局求助；警方指出男子年齡35歲，頸部中彈，女子則是25歲，左臂中彈，兩人都不願意和警方透露遭槍擊的原因及地點。警方將兩人送往西北紀念醫院（Northwestern Memorial Hospital），男子因傷勢過重死亡，女子則是復原情況良好。

時間回溯到周六（18日）上午6點28分，26歲男子韋布斯特（Anji Webster）在西區的洪保公園（Humboldt Park）遭人連開數槍，當場死亡。3個小時以前，18歲的瑞厄斯（Miguel Rios）正駕車往城南行駛，被人開槍射中肘部，轎車失控撞上路樹，同樣當場死亡。瑞厄斯遇劫不到20分鐘以前，西區才剛發生1死4傷的槍擊案，死者為25歲的提彭（Twan Thigpen），胸口中彈，送醫後被宣告不治。

類似的事件在芝加哥層出不窮，周五（17日）傍晚5點整，27人因為槍擊事件受傷，所有人都被送醫治療。而這在五大湖區的「犯罪之城」，面臨2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，城內數萬人感染已使得醫療系統負荷沉重，如今治安老問題仍在持續，讓市民害怕也讓警方相當頭痛。