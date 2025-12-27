　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尋找引領未來的你　第八屆百大青農選拔強勢登場

▲▼青農,農業部,選拔。（圖／農業部提供）

生活中心／綜合報導

「第八屆百大青農遴選」即日起正式受理報名，本屆遴選除延續歷屆標竿典範的嚴謹標準外，首度新增「具地方特色」之個人及團體遴選指標，期望挖掘更多元的農業面貌，彰顯青農對在地產業的卓越貢獻，並賦予投入農業的青年崇高的榮譽與典範價值。

農業部表示，百大青農選拔已成為我國青年農民最重要的標竿，過去7屆共選出782位優秀青農（含團體組成員），都在農林漁牧等領域展現豐碩成果。本屆遴選個人組依產業屬性劃分為農糧、漁業、畜牧及林業四大類別；在團體組方面，開放2至4人組隊報名，並規定代表人須為實際從事生產之農民，以鼓勵青年整合資源、發揮團隊綜效。

為使報名作業順利推動，農業部訂於114年12月17日至23日辦理北、中、南、東4場次遴選說明會，會中將說明如何申請百大青農，以及獲選後可享有的輔導措施及資源；考量各地青農農務繁忙，特別規劃於南區場次採實體與線上整合模式辦理，欲參加者請至線上報名（報名網址：https://reurl.cc/EbjrEg）。此外，本屆遴選報名係採全面線上申請，即日起開放報名至115年1月25日截止，預計115年7月公告獲選名單，相關規範及申請作業可至報名網址查詢（https://100farmer.moa.gov.tw/）。
農業部積極整合各項輔導資源，提供百大青農包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等多元化輔導，透過設施設備補助、優惠低利貸款等各項協助措施，希望可以讓百大青農穩健成長，並持續擴大規模、朝創新加值發展，作為青年農民的標竿典範，進而帶動地區產業與其他青農共同成長。

農業部指出，對本屆百大青農遴選有興趣的青農們，除了可以在農業部全球資訊網（https://www.moa.gov.tw）、青年農民輔導平台（https://academy.moa.gov.tw/YF/），以及農民學院（https://academy.moa.gov.tw）查詢外，也可撥打農業客服專線：4499595（手機請加02）諮詢，或直接向農業部各區農業改良場、漁業署、林業及自然保育署、畜產試驗所洽詢。

▲▼青農,農業部,選拔。（圖／農業部提供）

（農業部 廣告）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投青山茶冬茶比賽結果出爐　女青農莊佩君獲雙料特等獎

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

駕駛不熟山路釀翻覆　遊覽車紅牌轉黃牌12/28起上國道免費

合歡山積雪30公分！武嶺鏡頭君「冷到秀逗」　民眾興奮追雪

快筆記！台北101跨年煙火「3個最佳觀賞處」　全長300秒+光雕秀

快訊／台中以南7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

漫遊山海森林迎接2026　墾丁、雙流、林後四林新年踏青全攻略

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

跨年前變天「2地濕冷4天」　氣象署揭看煙火選東北側

駕駛不熟山路釀翻覆　遊覽車紅牌轉黃牌12/28起上國道免費

合歡山積雪30公分！武嶺鏡頭君「冷到秀逗」　民眾興奮追雪

快筆記！台北101跨年煙火「3個最佳觀賞處」　全長300秒+光雕秀

快訊／台中以南7縣市「強風特報」　8級陣風颳到明晚

漫遊山海森林迎接2026　墾丁、雙流、林後四林新年踏青全攻略

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快搬家

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

生活熱門新聞

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

下週可能「寒流」來襲！　東北季風來跨年

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

更多熱門

相關新聞

規劃農退儲金提繳分擔改「四六分」！

規劃農退儲金提繳分擔改「四六分」！

行政院院會於今（11）日討論通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行五成調降為四成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活。

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

2027禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、成立輔導小組

2027禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、成立輔導小組

退役犬表揚　領養家庭凌晨屏東起程

退役犬表揚　領養家庭凌晨屏東起程

關鍵字：

青農農業部選拔

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面