歌手肯爺分手川普！親口證實染新冠　力逐美總統曝「副手已找好」…幕後推手是他

▲歌手肯伊威斯特7日接受《富比士》專訪，此次長達4小時的採訪內容於美國當地8日公開。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）4日宣布正式競選總統一職後，他本周受訪時表示，他已對現任美國總統川普失去信心，再度重申角逐美國總統大位的決心。此外，他也親口證實，早在今年2月，他就知道自己感染新冠肺炎（COVID-19）。

肯伊威斯特向《富比士》（Forbes）透露，他宣布競選美國總統的決定不是作秀，更不反對他可能分散民主黨籍前副總統拜登的選票，藉此協助川普連任，「你知道嗎？歐巴馬很特別，川普很特別，我們認為肯伊威斯特也很特別，美國需要特殊的領導人物。柯林頓？他很特別。但拜登不特別。」

他也證實，是在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的建議之下，做出角逐總統寶座的決定，而他的競選副手是傳教士帝波爾（Michelle Tidball）。

只不過，肯伊威斯特如今似乎已對川普失去信心，「聽說他（指川普）躲在地下掩體」。這似乎是在影射白宮前陣子在爆發種族示威抗議期間，讓川普短暫前往地下掩體一事。

▲肯伊威斯特2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

目前肯伊威斯特已經錯過數州投票最後期限，但他仍樂觀認為一切都還來得及，其中一大原因就是擴散全美的新冠肺炎疫情。期間，他也親口證實自己在今年2月染疫一事，「我（當時）發冷、在床上發抖、洗熱水澡，看看那些教我如何應對的影片。現階段仍不清楚肯伊威斯特是否接受過新冠肺炎檢測或是否擁有抗體。

肯伊威斯特期待未來能有治療新冠肺炎的藥，但仍對疫苗抱持懷疑態度。

►肯爺震撼宣布「競選2020美國總統」尬麻吉川普 馬斯克力挺

►肯爺競選美國總統剩2條路！各界點評多「看戲心態」 2018白宮暴走事件埋隱憂

▼「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）和老婆「豐臀金」金卡戴珊 （Kim Kardashian）。（圖／路透）