樂善照顧服務勞動合作社創立　嘉市首提供「長照服務」

▲樂善照顧服務勞動合作社創立 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市樂善照顧服務有限責任合作社即將走入社區，提供充滿人情味、有溫度卻又專業的長照服務，嘉義市社會處長林家緯代表市長黃敏惠參與揭牌儀式，感謝樂善團隊的承諾與努力。

林家緯表示，長照是非常值得關注與投資所在，每個人都會老，老而有尊嚴、健康、樂活非常重要，這些需要政府、團體、每一位市民一起來關注與努力。嘉義市是高齡友善健康城市，更是全齡共享、世代宜居之城，「今天我們把老人照顧好，就是為明日的自己與孩子鋪路。」感謝樂善落實在宅醫療的理念，跟社區緊密的融合在一起，讓在嘉老人安心老、快樂健康老。

▲樂善照顧服務勞動合作社創立，地方仕紳到場揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

「樂善照顧服務勞動合作社」由嘉義在地青年也是台灣在宅醫療學會副秘書長劉懿德發起，優好社區長照機構負責人鍾承翰、慈恩居家護理所負責人吳俐葦護理師，還有醫師、社工師、照服員等醫療與長照專業人員共同推動成立。

劉懿德說，樂善的理念就是共勞、共享，每個人發揮自己的專業、共同奉獻；每個人都付出一點點，加起來就無限大。我們期待讓社區居民隨時可以走進樂善交流，打開長照的大門、讓社區長照更溫暖更在地。

未來樂善除提供「居家照顧服務」外，同時以「茶敘」共享空間作為社區聯繫據點，提供社區居民「長照照顧」與「居家醫療」的諮詢與媒合，以跨專業團隊合作，支持長輩在家療養，滿足民眾社區照顧、在地安老的期望。

社會處表示，嘉義市總計有24個合作社，大部分為員生消費合作社，因此樂善合作社的成立相當有意義，它不僅是繼 3 月 23 日嘉義市友心人生產合作社成立之後，又一個新成立的合作社，更是第一個提供「長照服務」的勞動合作社。合作社體制是平等且互助，對於社務的推動將帶來更開放的思考空間與創新。

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