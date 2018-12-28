長輩和小孩的幸福之家　高雄第一座結合育兒、長照的社區托育家園

▲高雄市第一座結合公共托育、育兒資源、長照服務的「大樹區社區公共托育家園」。（圖／高雄市政府社會局提供）

截至11月底，高雄市的總人口數為277萬，幼兒比率為4.69%，老年人口比率則已達到14.94%，顯示目前高雄市正面臨高齡化及少子化的雙重挑戰。「大樹區社區公共托育家園、育兒資源中心暨日間照顧中心」為高雄市第一家結合育兒資源中心、長輩日照服務的三合一社區公共托育家園，同時提供育兒和長照融合的服務，希望能減輕家屬照顧的負擔。

托育家園運用原大樹區衛生所辦公廳舍重新設計、裝修，1樓是社區公共托育家園和育兒資源中心，2樓是長輩日間照顧中心，3樓則佈置成空中花園，未來也將不定期規劃代間融合活動，拉近祖孫間的關係、共同學習，也能讓長輩感染小孩滿滿的活力。

▲未來幼童和長輩共同學習的代間活動令人期待。（圖／CFP）

「社區公共托育家園」是結合現行托嬰中心和居家托育優勢，在居家托育（保母）與機構式照顧（托嬰中心）之間增加的第三種選擇；「育兒資源中心」則依據0-6歲兒童發展特性，規劃開放式遊戲空間，辦理活動、講座及諮詢服務，這2項服務委託財團法人高雄市慈聯社會福利基金會承辦。

「日間照顧中心」提供有長照需求的長輩白天照顧、餐飲服務、健康促進活動等，以活力老化、延緩失能及失智長輩的照護，預計可以收托30位長輩，由財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會辦理。

▲高齡化世代下長照服務越來越重要。（圖／記者李孟璇攝）

蔡柏英副祕書長表示，面臨少子化及高齡化的問題，除了須積極建構社區化、多元化的福利據點，也希望透過提供老、幼代間融合服務，建立友善銀髮、支持育兒的宜居城市。