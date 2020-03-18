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嘉市托育資源中心維持開放　建立幼兒防疫措施守護網

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▲嘉市托育資源中心維持開放，建立幼兒防疫措施守護網。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市托育資源中心維持開放（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府社會處處長林家緯前往嘉義市托育資源中心訪視各項防疫工作。林家緯表示，防疫期間，市府衡量托育資源及家長照顧幼兒壓力，東區及西區托育資源中心照常開放，並未休館；但為讓0-3歲嬰幼兒能有安全、安心遊戲去處，家長進入托育資源中心前要先在門口等候，待工作人員測量體溫、酒精消毒等防護流程才可進入，且中心定期進行環境消毒，針對嬰幼兒經常接觸之物品表面，如桌椅、閱讀櫃、圖書、教玩具等，用1：100（500ppm）漂白水稀釋液製成的消毒水進行擦拭，並結合紫外線消毒殺菌燈，進行全面性的清潔消毒，建立幼兒防疫措施的守護網。

▲嘉市托育資源中心維持開放，建立幼兒防疫措施守護網。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲工作人員持續維護清潔及消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

林家緯表示，依據衛生福利機構及相關服務單位因應發生新冠肺炎確定病例之應變處置建議，中心如有任1位工作人員或服務對象為確定病例或轄內有2名感染源不明的確定病例，中心才會據以暫停提供服務。

托育資源中心主任張紋綺表示，中心為室內公共開放空間，除落實平日清潔消毒和空間通風外，因應新冠肺炎疫情，辦理相關活動均依據中央流行疫情指揮中心風險評估六大指標內容評估辦理，包含事先掌握參加課程活動者資訊，活動空間通風，活動參加者之間的距離，活動期間參加者位置，活動持續時間其活動期間落實手部衛生及配戴口罩等，審慎落實防疫工作，守護每位前來的家長及幼兒健康。

▲嘉市托育資源中心維持開放，建立幼兒防疫措施守護網。（圖／記者翁伊森翻攝）

家有 2 寶的周媽媽表示，中心所有資源都是免費，有許多玩具、圖書，也可透過事先預約參加課程活動，適合帶小朋友參加遊戲活動，又能享受親子互動時光，感謝中心的細心的防疫工作，也減緩身為家長照顧幼兒的壓力。

▲嘉市托育資源中心維持開放，建立幼兒防疫措施守護網。（圖／記者翁伊森翻攝）

為打造友善育兒環境，提供家有3歲以下幼兒的家庭及照顧者相關支持性措施，嘉義市政府分別於東、西二區設置托育資源中心，建立近便、專業、整合性高的托育服務資源，辦理親子活動、幼兒養育諮詢、親職教育、社區宣導及兒童發展篩檢等服務方案，並提供親子活動空間，設置兒童玩具及圖書室，減緩家長照顧幼兒壓力。嘉義市托育資源中心訊息如下:東區托育資源中心電話:05-2225212，地點：600嘉義市東區興業東路555號(兒童館2樓)，西區托育資源中心電話:05-2338170，地點：600嘉義市西區德安路6號(婦女館5樓)，歡迎家長加以運用。

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