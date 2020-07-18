同台教廷代表　蔡英文：期待與天主教一起讓台灣更美好

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文18日下午出席「天主教台北總教區總主教鍾安住就職大典」，致詞時肯定天主教友的熱心公益，在防疫期間做出的貢獻，讓台灣社會更加溫暖，也期待一起繼續努力，讓台灣這塊土地更美好。值得一提的是，教廷近期與中國建交傳聞不斷，但今活動上，教廷代表以「中華民國台灣(Republic of China Taiwan)」總統稱呼蔡。

蔡英文致詞時表示，非常榮幸受邀參加鍾安住總主教的就職大典。天主教在台灣福傳超過百年的歷史，一代代的天主教朋友投入了教育、社福等各項公共服務，是促進台灣發展的重要力量。

蔡英文也所有天主教朋友的貢獻，也特別向洪山川前總主教致意。過去幾十年來，洪前總主教對台灣社會的付出，包括創辦天主教監獄服務社、推動公益等等，所協助的對象之多、層面之廣，不是三言兩語，是三天兩夜都說不完。在這波疫情中，洪前總主教也帶領教會，推動各項防疫措施。對於洪前總主教為臺灣所做的一切，真的非常感謝。

蔡英文還提到，前陣子教會為了防疫、避免群聚，推出了線上彌撒。現在不僅主日和平日彌撒已經恢復，今天也順利舉辦大典，這是大家同心協力的成果。她相信，未來天主教台北總教區，在鍾安住總主教的帶領下，將持續凝聚眾人的力量，在各個領域，為臺灣開創更多的成果。

蔡英文指出，鍾安住總主教長年以來，努力拓展社福事業、人文教育以及醫療工作發展，並且推動跨宗教交流，獲得教友和民眾的愛戴，也深獲教廷的肯定。他就職後的首要之務，就是展開各總鐸區的牧靈之旅，傾聽教友的想法。這當中，如果有與政策相關的建議，非常歡迎鍾總主教，提供政府單位參考。

總統說，鍾總主教非常重視年輕人，在推動青年牧靈工作和國際青年交流上，都有非常豐碩的成果。這幾年政府也積極推動青年政策，希望教會和政府的共同努力，讓台灣的年輕人有更多發揮的機會，也為社會帶來更多進步和改變，讓台灣這塊土地更美好。