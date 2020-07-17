影／「實在很遺憾」！蔡英文：國民黨的杯葛使監委被提名人失去答詢機會

記者邱茀濱／綜合報導

民進黨於今（17）日上午立法院臨時會中，以65比3壓倒性票數，通過陳菊監察院長人事案。對此，總統蔡英文首先感謝立委們的辛勞，並透過臉書表示這段時間對陳菊有許多不實指控，卻因為國民黨的杯葛，而使所有的監委被提名人，都失去了在國會殿堂答詢的機會，「實在很遺憾」。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



蔡英文晚間在臉書發文指出，今天，立法院通過第六屆監察院人事同意權案，「我要謝謝立委在議事處理期間的辛勞」。另外她說提名監委是總統的憲法義務；行使同意權，則是憲法賦予立法院的責任。

針對相關程序已完成，蔡英文期許新一屆監察委員8月1日上任後，「能超然公正，善盡職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現。」特別是監察院將成立的「國家人權委員會」，蔡英為稱，更是肩負著重要的使命，並期待台灣的人權保障，能因此更加進步，不負人民所托。

「這段時間，對陳菊有許多不實指控，卻因為國民黨的杯葛，而使所有的監委被提名人，都失去了在國會殿堂答詢的機會，實在很遺憾。」不過，她強調，「遺憾中我們仍然希望國家可以更好，對於朝野政黨提出的監察院、考試院相關修憲意見，待立法院成立修憲委員會後，我們會持續來討論。」

►超級明星單品、現省1392元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我