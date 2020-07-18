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蔡英文臉書推「藝FUN券」　網哀：總統ㄧ宣傳更難抽了

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▲▼蔡英文臉書推廣「藝FUN券」　網： 小英ㄧ宣傳更難抽了。（圖／翻攝蔡英文臉書、APP畫面）

▲蔡英文臉書推廣「藝FUN券」，網： 小英ㄧ宣傳更難抽了。（圖／翻攝蔡英文臉書、APP畫面）

 記者林育綾／台北報導

文化部加碼推出限量200萬份、每份600元的「藝FUN券」，可用於書店、電影院、博物館等藝文場所，今（18）日上午9時起開放下載註冊登記，總統蔡英文也於午後在臉書宣傳消息，鼓勵民眾支持藝文，網友也紛紛響應留言「已登記 書單已列好 希望能抽中」「已經登記了 拜託抽到我 我想去看展覽和電影」「總統一宣傳更難抽了」

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「藝FUN券」APP自今（18）日9時開放下載註冊，至10點止，已有30萬人完成註冊，文化部表示目前系統操作大致順暢，該APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。不過為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，文化部也特別呼籲，建議可以採「自動分流」方式進行。

▲▼蔡英文臉書推廣「藝FUN券」　網： 小英ㄧ宣傳更難抽了。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文臉書推廣「藝FUN券」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

文化部建議，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

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