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總統府、台博館...蔡英文推5景點「藝起Fun暑假」

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▲蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

▲蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

政府刺激經濟除發放振興三倍券外，針對藝文產業也推出每份600元的「藝FUN券」，18日上午9時開放下載註冊。對此，總統蔡英文下午也在臉書提醒，「藝FUN券」可買書、看電影等，18日開始登記，7月21日進行抽籤，而她也整理總統府周邊重要的藝文和歷史景點，希望民眾把握夏日時光，參加、支持各種藝文展演活動。

▲蔡英文提醒民眾購買「藝FUN券」來支持藝文產業活動。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文提醒民眾購買「藝FUN券」來支持藝文產業活動。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

「我要特別分享給關心藝文活動的你們，我們除了要振興經濟，更不能忘記在疫情比較穩定後，要多支持藝文活動！」蔡英文表示，最近暑假開始了，各位大朋友小朋友有什麼計畫呢？希望大家好好把握夏日好時光，參加各種有趣豐富的藝文展演活動，一定可以很有收穫！她也整理了總統府周邊重要的藝文和歷史景點，歡迎大家來走走逛逛。

蔡英文提醒，除了剛上路的振興三倍券外， 文化部還加碼推出了200萬份「藝FUN券」，18日開始登記，7月21號會進行抽籤。每份「藝FUN券」價值600元，不論是買書、逛市集、看展覽、看表演、看電影，都可以使用，「推薦大家都下載App登記抽獎，就有機會成為幸運的中獎人，一起用行動振興藝文產業」。

根據蔡英文推薦的總統府周邊藝文和歷史景點，有總統府、國史館、國立台灣博物館、國立台灣博物館鐵道部、國立台灣博物館土銀展示館，及國立台灣博物館南門園區。

▲蔡英文推薦的。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文推薦的總統府周邊藝文和歷史景點。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

另外，文化部透露，「藝FUN券」上午9時起開放下載註冊，至10點止，已有30萬人完成註冊。

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