桃園捷運徵才甄試因疫情延宕　1348人搶43職缺...錄取率3.19%

▲桃園捷運公司18日在大園國際高中舉行人才徵招募筆試，考生進入試場前須進行體溫量測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園大眾捷運公司18日在大園國際高中舉行人才招募筆試，桃園捷公司指出，原訂3、4月的考試，因疫情因素延期，術科加筆試延至今天舉行，考生總計有1348人報考，爭取43個職缺，錄取率為3.19%，桃捷公司將於本月23日公布成績，29日舉行口試，8月4日公告錄取名單。

配合新冠肺炎防疫需求，桃捷公司今年度首場人才招募考試特別強化考試防疫措施，包括考試前一天，全面清潔消毒考場、要求考生全程戴口罩、考場大門設紅外線熱像測溫儀替進出人員量體溫、設置隔離試場，並提供有咳嗽、發燒等症狀考生應試。

▲桃園捷運公司18日在大園國際高中舉行人才招募筆試，考生應試前聽取監考人員說明注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為了解在炎熱天氣下應試學生狀況，桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章也抽空到考場關心考試情況，除為考生加油打氣外，也特別向應試工作人員致意感謝，劉坤億指出，桃捷公司在考試公平性與防疫措施皆比照國家級規格辦理，以充分保障考生權益與健康。

▲桃園捷運公司18日在大園國際高中舉行人才招募筆試，考生應試情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃捷公司表示，這次考試原訂錄取24名，因疫情影響延後辦理，桃捷公司為進用營運所需人力，部分類組增加錄取名額至43人，錄取率提升至3.19%，不過整體競爭仍相當激烈。

桃捷公司提醒考生，將在7月23日中午12時至7月24日下午5時在人才招募官網開放筆試成績查詢，7月29日進行第二階段口試，8月4日公告錄取名單，8月17日起錄取者報到，請考生注意相關時程，以免權益受損。

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