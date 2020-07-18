桃市府推出夜市券果然暢銷　鄭文燦：加碼5萬份邀市民做伙迺夜市

▲桃園市長鄭文燦17日晚間在中壢去觀光夜市為「桃園夜市券」啟用儀式上，當場承諾加碼5萬份。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府推出桃園夜市券刺激消費，可用2百元振興三倍券兌換4百元夜市券，17日推出後果然吸引大批市民排隊兌換，市長鄭文燦表示，桃園夜市券將加碼至5萬份，同時延長兌換期限，自即日起至9月30日止，邀請市民走出戶外，大家做伙來迺夜市，盼望恢復消費景氣、帶動夜市人潮，有效振興桃園觀光與經濟。

▲桃園市長鄭文燦17日晚間在中壢去觀光夜市推廣「桃園夜市券」，在夜市與小朋友互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦17日晚間在中壢觀光夜市，出席「桃園夜市券」啟動記者會時指出，桃園市包括中壢觀光夜市、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市與龍潭觀光夜市等四大夜市率全國之先推出「桃園夜市券加倍送」活動，市民攜帶身分證明文件可以2百元實體振興三倍券兌換8張面額50元，共400元的桃園夜市券，鑒於10天活動6千份可能不夠，所以決定加碼至5萬份，且自動延長至9月30止，請市民不用急著這幾天兌換，之後數量會更充足。

▲桃園市長鄭文燦17日晚間在中壢去觀光夜市，與市議員謝美英、劉曾玉春等人一起推廣「桃園夜市券」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府經發局局長郭裕信說，桃園夜市券活動原先規畫17日起起至9月26日，市民可在四大夜市使用，一份桃園夜市券共8張、每張面額50元，總價值4百元，只要憑身分證與振興三倍券2百元即可兌換，三倍券「價值翻倍」非常具吸引力，17日下午3時不到就有市民到夜市排隊等候，光是17日晚間為止，已發出1050份，反應相當熱烈。

▲桃市府推動「桃園夜市券」後，中壢觀光夜市逛夜市人潮已明顯恢復。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為推廣桃園夜市券，鄭文燦將在7月24日到桃園觀光夜市進行「燦哥吃播大進擊！三倍劵加倍密技大公開！」直播活動，活動資訊與更多夜市券優惠詳情，可透過「桃園有好市」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/tygoodmarket/）查詢。

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