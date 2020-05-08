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「機車駕駛最大敵人是？」正解（1）疏忽　一看選項…過來人激喊3：牲畜啦

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▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

▲機車考照示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是考機車還是汽車駕照，都得先通過筆試。就有一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，「正確解答是什麼有人知道嗎？」只見他似乎正在考筆試，或用電腦做模擬試題，畫面顯示的題目是「機器腳踏車駕駛人最大的敵人是：（1）疏忽（2）道路障礙（3）道路上的牲畜」，話題意外引發熱論。

該題題目為「機器腳踏車駕駛人最大的敵人是：（1）疏忽（2）道路障礙（3）道路上的牲畜」根據公路總局的機車筆試題庫，答案為「(1)疏忽」。但其他網友就紛紛反駁，其中，超多人覺得3才是正解，「3啊！身為一個40年的過來人，聽我的，準沒錯」、「多年前，我為了閃避畜牲（狗），差點撞到走在路邊的路人，所以撞畜牲還是撞人，自己衡量」、「那個牲畜指的是人的話我肯定選3」、「考試答案是：1，但是實際答案是：3。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO貼出題目，引發網友一陣熱論。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人直呼，應該要設一個「（4）以上皆是」的選項，或根本不只這幾個答案，「沒有三寶這個選項啊」、「要多一個4……會移動的三寶飯」、「4，到處挖坑的道路工程」、「都錯，答案：三寶，選我正解」、「錯，是檢舉達人」、「可複選嗎」、「官方答案1，民間答案4.以上皆是。」

不過也有網友解釋，選1確實最適合，「1吧！你如果不疏忽，2、3都還能兼顧、「（1）疏忽，意思就是最大的敵人，就是自己的疏忽」、「1=涵蓋所有答案」、「考試是1，1好像涵蓋了2跟3」、「1、疏忽，因為因注意而未注意，涵蓋所謂範圍包含畜牲。」

事實上，本站曾報導《機車筆試「騎士最大敵人是」？　一堆人選3：路上牲畜》，早在2016年就有人對這題的答案提出質疑，因為太多人都認為是3，甚至有人分享慘痛經驗，「我是閃雞然後噴出去，旁邊就是沒有護欄的斷崖，要不是路邊的草根紮得夠深，不然早就摔下去了……然後雞的主人一個阿罵跑出來，不先把我拉起來先去救她的雞」、「我是轉彎壓到人噴出去，以為是石頭，結果是烏龜。」

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