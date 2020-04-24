港中學文憑試開考　考生：有人咳一下都會緊張

▲香港中學文憑試（DSE）延期一個月後開考。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港中學文憑試（DSE）視覺藝術科筆試今（24日）開考，由於新冠肺炎疫情仍在持續，考生得佩戴口罩，按規定測量完體溫，才能進入考場。不過，第一天考試便傳出有考生因發燒，雖然抵達考場，仍被拒於門外錯過考試的情況發生。有應考生坦言，擔心考場內前後座位有人發燒，「可能有人咳一下都會緊張。」

▲受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）考生得佩戴口罩並測量體溫才可入場 。（圖／路透）

《香港01》報導，住在元朗的吳同學今日攜帶繪畫工具提早抵達試場。吳同學表示，因為疫情影響，考試時間經幾次改動，推遲到今日才開考，「推遲日子有好有壞，很多人會因為考試標準不定而難以溫習，但自己則多了一些時間備考。」

至於香港大圍樂道中學考場則傳出一名女考生，自昨（23日）晚間開始發燒超過38度，雖然她仍由家長陪同到場，但最終未能應考而自行離開。此外，在何文田地區某個考場，也發生3名考生因體溫過高，得休息後再進行測量體溫，其中有人經過3次體溫測量後才獲准進入考場。

▲香港中學文憑試（DSE）考場座位安排間距擴大。（圖／路透）

香港中學文憑試（DSE）今天開考的首科視覺藝術科有3000多名學生參加。按香港考評局指引，試場座位間距盡可能加闊至1.8公尺，入場者須自備、並以正確方法戴上外科口罩（完全覆蓋口鼻及下巴），並以酒精搓手液潔手，再通過試場入口的體溫監察站。如有發燒（體溫達攝氏 38 度或以上）、咳嗽、氣促等急性呼吸道感染病徵、或正接受強制檢疫者，皆不可進入。