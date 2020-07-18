影／詐欺犯假名把妹交往2年　開車違停警揭真相...她氣到說不出話

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局同安派出所18日凌晨在南平街發現一輛轎車違規停車，員警盤查時確認車主身分，但車主以鄧姓男子身分應訊，員警查出鄧姓男子與車主外型與容貌相差甚多提出質疑，身旁女友堅稱她就是鄧男，員警細問下，車主聲稱沒有戶籍，女友也稱交往2年從未看過其身分證，隨後警方查出車主是許姓男子因詐欺案遭通緝中，女友驚呼男友竟以假身分與其交往2年。

▲桃園警分局同安派出所18日凌晨零時許在南平路發現違停案，盤查車主時，赫然發現是詐欺通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，18日凌晨0時許，同安派出所員警許庭祐、劉秉和巡邏經過南平路時，發現路旁有違停車輛影響他車通行，立即上前盤查勸導，但車主卻身稱未帶證件，自報身分為鄧姓男子，員警比對資料查出照片與車主外貌有明顯差異，詢問其身高多少？車主回稱約170幾公分，身旁女友也回應，他就是鄧姓男子，2人交往2年多了，沒錯。

▲桃園警分局同安派出所18日凌晨零時許在南平路違停案，盤查車主赫然發現是詐欺通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警察覺車主可能以假身份回稱，出示隨身小電腦鄧姓男子照片向女友查詢，女友也直覺照片中人與其男友相差甚大，因男友身分證件遺失，交往兩年多從未看過其證件；員警再追問戶籍地在哪裡？車主再度辯稱自己沒有戶籍，員警質疑車主說詞根本再推諉，依警察職權行使法將其帶返派出所查詢。

員警經確認車主身分為29歲的許姓男子，曾因詐欺案遭台中地檢發布通緝中，女友則大吃一驚，沒想到交往2年多的男友竟以假身份與她交往，氣得不想說話，全案警方依詐欺罪嫌解送台中地檢署歸案。

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