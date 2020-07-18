逆向騎車遭攔「怒拍掉警察小電腦」…婦嗆聲：你以後生不出小孩！下場出爐

▲桃園市丁姓婦人今年3月間在八德區逆向騎車遭員警攔查，竟以三字經飆罵，還痛斥「你這樣以後生不出小孩」，法院判處拘役25天。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市丁姓女子今年3月間騎車外出，行將八德區介壽路段時逆向行駛。八德警分局黃姓員警發現攔查取締，丁女居然先徒手拍掉員警手中之小電腦，還飆三字經罵騎士「王X蛋」、「你這樣以後生不出小孩…」等語；員警事後除開單告發外，依妨害公務罪移送丁女，桃檢聲請簡易判決處刑。桃園地院審理後依妨害公務罪判處丁女拘役25天，可易科罰金，緩刑2年，並在6個月內參加法治教育課程2場次。

檢警調查，丁姓女子今年3月12日下午5 時44分許，騎車行經桃園市八德區介壽路一段與義勇街口處時，因逆向騎車被八德警分局黃姓員警攔查取締。丁女被攔檢後，突然情緒失控先徒手拍掉黃姓員警手中之小電腦，並以「你沒有良心啦、你這個男的真的沒有良心、你這樣以後生不出小孩」、「王X蛋、你是王X蛋」等語侮辱。黃姓員警開單告發外，並以妨害公務罪嫌將丁女移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，丁女坦承犯行，並辯稱是情急之下脫口而出；員警則以秘錄器錄製下丁女辱罵畫面與現場照片等證據，桃檢依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審酌丁女在員警取締其交通違規事實時，未能控制情緒，當場徒手拍打員警黃子瑋，復以貶損人格之言語侮辱員警，所為已損及員警執行職務之尊嚴並妨害公務執行，惟念其在審理時坦承犯行，並與黃姓員警達成和解，態度尚可，依妨害公務執行罪，判處拘役25日，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應在判決確定後6個月內參加法治教育課程2場，本案還可上訴。

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