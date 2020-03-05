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疫情若影響考生二階甄試　招聯會：取消筆試、調整配分比例

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲招聯會表示，疫情若影響考生二階甄試，將取消筆試。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫期間需嚴防群聚感染，為避免學生因為隔離、滯留境外無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，大考中心今（5日）指出，若因疫情停班、停課，大學校系應先啟用備援試場，安排考生全部集中於備援試場，若無備援試場，醫牙校系外的一般校系可取消面試筆試實作，改以學測成績、書審調整配分比率的配套方案。

109學年大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生， 4月15日至5月3日期間參與大學校系自辦的二階甄試。

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招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，常委會決議若因疫情停班、停課，大學校系應先啟用備援試場，同時校系可安排考生全部集中於備援試場，若有需要也可安排審查委員在遠端透過視訊進行二階甄試。若校系無備援試場，除醫牙校系外，一般校系可啟用調整配分比例的應變方案，亦即取消面試筆試實作，改以學測加書審計分，占分方式則把原先採用面試筆試實作的分數均分給學測及書審。

 ▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，3月31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生， 4月15日至5月3日期間參與大學校系自辦的二階甄試。（圖／記者林敬旻攝）

另外，醫牙校系仍依簡章規定，不取消面試筆試實作，戴念華說明，醫牙校系招生名額受限於政府嚴格嚴格管控醫事人員，這是與一般校系不同之處，因此仍維持面試，各醫牙校系考量選填考生集中於高分群，競爭相當激烈，若取消辦理面試筆試實作難以選才，加上校系表達有足夠能力因應疫情變化，因此，醫牙校系面試筆試實作仍需辦理，但學生需自費搭乘防疫車隊車輛至試場，再由學校接手安排應試，招聯會考量學生交通負擔增加，也建議教育部研議補貼交通費的可行性。

招聯會表示，滯留境外無法回台的考生必須在3月15日前透過原高中學校向招聯會反映，申請適用甄試應變方案，舉證說明在甄試前無法入境參加二階甄試的不可抗力因素，審核通過才適用應變方案。而在國內需居家檢疫、隔離、通報採檢或確診病例的個案考生，則須向甄選會提出申請，經教育部與疾管署動態勾稽確認學生的實際狀況，才符合適用條件。至於在3月5日公告後個人因素出國者則不得適用應變方案。

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