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開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

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▲陳玉珍獨自堅守主席台。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院議場16日清場，陳玉珍成最後一位堅守主席台的國民黨立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨在立法院臨時會杯葛監委人事提名案，數次與民進黨爆發肢體衝突，其中立委陳玉珍的一舉一動更成為藍綠混戰的焦點。歷經占領議場、清場及人事投票，陳玉珍18日在臉書表示，很遺憾國民黨沒辦法阻止民進黨通過不符合程序的提名案，民進黨的民主就事要什麼結果就是什麼結果。另外，她也透露，自己在抗議過程中，手臂和背部有瘀青，而開刀傷口也隱隱作痛。

陳玉珍感嘆，很遺憾，國民黨暫時沒有阻擋住民進黨不符合民主程序同意權投票的表決，「事情的發展証明，不管我們用文攻法的質詢或是武鬥法的阻止投票」，不管怎樣，民進黨就是要鴨霸地輾壓過關。

對於國民黨指控民進黨立委陳瑩16日明明不在議場，卻有「插卡表決」的紀錄，陳玉珍表示，「大家看到了，我們抓到有民進黨立委投票時人在上政論節目，立法院表決螢幕上同時顯示了她同一時間在立法院投了贊成票。 民進黨知道事實俱在，無法辯駁，竟然大言不慚的說，只是一個錯誤而已，不重要」。

陳玉珍指出，民眾去投總統的時候，可不可以妹妹拿著哥哥的身分證去投票，然後被抓到後，說這只是一個錯誤而已，不重要。她懷疑，民進黨用強暴脅迫的方式，強迫議事人員把所有的表決卡交在民進黨立委的手上，由民進黨來決定誰可以投票，誰不能投票。

「我想民進黨要告訴大家的是，他們要的民主，就是他們要什麼結果就是什麼結果，至於過程？不重要！」陳玉珍認為，人沒出來投票也可以弄成有贊成票，「多少人出席都沒關係，立法院113席，就是會弄到57 席，剛剛好過半數」。

陳玉珍表示，至於民進黨委員有沒有出現，不管是在上政論節目還是在家裡睡大覺，都沒關係，反正相信政府相信黨，所有的票都已經作好了，只是等時間到宣布而已。

陳玉珍還用Hashtag批評，「中華民國的民主倒退30年」、「民進黨要把台灣帶回獨裁時代」、「民進黨作票黨」。

▲陳玉珍18日在臉書曝光傷勢。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

▲陳玉珍18日在臉書曝光傷勢。（合成圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

另外，陳玉珍在16日清場時「全副武裝」綁S腰帶把自己釘在主席台，成為最後被抬離議場的藍委，及17日人事投票過程中，伸手到立委林昶佐褲袋裡搶選票等事，都引起熱議。她透露，這幾天議事衝突中，由於防護得宜，除手臂上和背部有一些淤青，及開刀的縫合處隱隱作痛外，基本上並無大礙。

不過，許多網友對於陳玉珍的傷勢相當不領情，紛紛嘲諷，「看起來有生命危險的樣子」、「這傷實在太重了，建議截肢！」、「血肉模糊慘不忍睹，截肢可保性命」；但也有人表示，「陳委員，妳已經很盡力了，真的很心疼妳，謝謝妳的努力和付出，支持妳，加油」。

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