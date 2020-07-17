游錫堃恭喜陳菊出任監察院長：她是我在爭取民主路途中最初夥伴之一

▲立法院長游錫堃17日宣布陳菊以65票通過出任監察院長。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會17日表決監委人事同意權案，監察院長被提名人陳菊以65：3過關，其餘26位監委被提名人也獲出席立委過半數同意票，確定8月1日上任。對此，立法院長游錫堃晚間在臉書發文感謝所有立委完成程序，且針對朝野多次衝突表達遺憾。另外，他也恭喜陳菊出任監察院長，並表示國會也有帶領考監走進歷史的憲政任務，「台灣再一次的憲政時刻即將到來，我非常期待和大家一同盡一份最大力量」。

游錫堃表示，監察院人事同意權今天告一段落，感謝全院委員們共同完成這項程序，也感謝議事人員及警察同仁的辛勞；過程當中或許不盡如人意，無法滿足所有政黨的要求，也起了許多衝突，這方面他要表達遺憾。

游錫堃說，這段期間中受傷或是身體不適的立委及警察，「盼大家都安好」，也期盼未來大家能更努力落實民主理性的討論，共同提升國會在人民心中的形象與地位，繼續推動台灣的文明與進步。

對於立委投票通過陳菊出任監察院長一事，游錫堃表示，恭喜陳菊準院長，「她是我在爭取民主的路途中最初的夥伴之一」，40年後以不同的身份相見，像是提醒彼此最初的初心，「我相信陳菊一定能光榮地完成她所肩負的任務」。

游錫堃認為，帶領考監走進歷史的憲政任務，不僅在考監兩院，也在國會，「台灣再一次的憲政時刻即將到來，我非常期待和大家一同盡一份最大力量」。