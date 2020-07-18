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七爺八爺撒冥紙、水球炸彈…國民黨4招與民進黨纏鬥2小時　陳菊過關8/1上任

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▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,投票結束開始進行開票作業,國民黨立委丟水球。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院17日表決監委人事案，國民黨朝民進黨擲水球彈。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會17日投票通過監委人事提名案，前總統府秘書長陳菊確定8月1日上任監察院長，但國民黨不埋單，除抗議立法院長游錫堃在16日清場時，趁亂表決民進黨提案，讓不在場的民進黨立委陳瑩「插卡表決」外，也在投票期間破壞圈票處、擲水球彈表達不滿，而投票過程中，民進黨立委蔡適應與國民黨立委陳以信發生衝撞，造成腳踝韌帶撕裂傷；另外，在國民黨號召下，不少藍營支持者現身立法院區外抗議，並與警方爆發衝突，甚至有人請來「七爺八爺」，搭配佛經放送、撒冥紙，象徵「收鬼」。

民進黨立委16日下午3時46分許對占據議場3天的國民黨立院黨團進行清場，在一陣混亂尾聲，游錫堃於下午4時36分進入議場，宣布開會，並宣讀通過民進黨團提案，確定監委人事投票案以無記名方式投票表決。不過此宣讀讓國民黨立委相當不滿，不僅在主席台下大喊「游錫堃作弊」、「民進黨作弊、表決無效」等，還直奔院長辦公室，要當面質問游錫堃，但最後卻撲空。

▲立法院臨時會17日表決監委人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會17日表決監委人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝）

為避免國民黨團再度發動攻擊，民進黨團立委16日晚間夜宿立院，力保投票不會有變數。17日議場開放後，民進黨團總召柯建銘召集黨團委員開會，討論稍晚的攻防、展開「布陣」；而國民黨團上午7時也進行黨團大會，質疑陳瑩昨天人在電視台錄影，卻有投票紀錄，有被冒名投票、偽造文書之嫌，要求停止投票、重新召開審查會。

▲國民黨推倒圈票處阻礙投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨推倒圈票處阻礙投票。（圖／記者屠惠剛攝）

不過藍營的喊話沒有奏效，監委人事投票案仍如期舉行。上午9時10分，游錫堃站上主席台，並於民進黨立委包圍保護下宣布開會，投票截止時間至中午12時；而國民黨則是在議場拍桌、破壞圈票處、搬離票匭，並喊「偽造文書」、「投票無效」等口號抗議，國民黨立委鄭正鈐甚至把圈票處丟出立法院區外。

▲鄭正鈐將圈票處丟出立法院區外。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭正鈐將圈票處丟出立法院區外。（圖／記者林敬旻攝）

在國民黨不斷干擾下，議事人員把票匭改到一旁的電話亭空間，讓民進黨能陸續至北區領票處領票、投票，而民進黨女立委則層層包圍北區票匭，讓圈完票的民進黨立委能順利投票。

▲▼立法院臨時會 監察委員同意權投票日 衝突 林昶佐 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐表示陳玉珍想搶他的選票。（圖／記者屠惠剛攝）

投票過程中，無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟欲前往南區圈票處圈票時，遭遇國民黨立委陳玉珍等人阻擋，雙方爆發推擠衝突，所幸民進黨立委賴品妤等人立刻上前幫忙，兩人最終皆排除障礙完成投票。

11時40分，國民黨團總召林為洲率藍委高喊「我們要領票」，並於在野黨的「南區」排隊領票，隨後試圖將票投入民進黨團投的「北區」票匭，馬上遭對方阻擋，藍綠雙方再次發生肢體衝突，蔡適應也在過程中與陳以信有肢體衝撞，導致腳踝「啪」一聲，火速在助理的陪同下送台大醫院，最後診斷出腳踝韌帶撕裂傷。

▲蔡適應與陳以信衝撞後導致腳踝受傷送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡適應與陳以信衝撞後導致腳踝受傷送醫。（圖／記者林敬旻攝）

約莫中午12時左右，國民黨拿出預藏好的水球，發動潑水攻勢，干擾開票進行，民進黨也有備而來，舉起白色厚紙板、穿上雨衣備戰。儘管近2小時的投票過程場面混亂，仍不影響開票結果；游錫堃宣布，總計有93人領票、20人未領票，陳菊獲得65張同意票、3張不同意票、3張無效票，確定陳菊出任監察院長兼國家人權委員會主委；而其餘26位監委被提名人，皆獲得出席立委過半數同意票通過。本屆監委任期至109年7月31日屆滿，依規定新任監委將於109年8月1日就職。

▲國民黨立委在開票期間擲水球。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委在開票期間擲水球彈。（圖／記者李毓康攝）

另外，除議場內藍綠攻防外，立法院區外也爆發一陣警民衝突。在國民黨號召下，約有8百多位民眾聚集抗議，還有人請來「七爺八爺」，搭配佛經放送、撒冥紙，象徵「收鬼」，並率眾開始前往監察院；而為維護立院周圍治安，警察局保四、保六、中正共出動700名員警備戰，甚至從院內調出霹靂小組。

▲立法院17日表決監察人事案，但在國民黨號召下，不少民眾現身院區外抗議，甚至出動七爺八爺撒冥紙。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院17日表決監察人事案，但在國民黨號召下，不少民眾現身院區外抗議，甚至出動七爺八爺撒冥紙。（圖／記者林敬旻攝）

當鄭正鈐從院內拋出圈票處的帷幕及框架後，濟南路群眾情緒火爆衝上拒馬，拋擲物品，砸向立院康園餐廳外員警，警方立即舉起「下令解散」牌子與防護網，雙方爆發激烈衝突。

在衝突過程中，國民黨戰車麥克風手於群眾後方高喊「不要砸警察」完全無效，雙方推擠僵持約10多分鐘，結束後，有一名員警疑似中暑昏倒，立刻被扛出場外送往台大醫院。

▲立法院區外17日爆發警民衝突，有一名員警身體不適嘔吐送醫。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院區外17日爆發警民衝突，有一名員警疑似中暑送醫。（圖／記者林敬旻攝）

至於國民黨不斷重申的陳瑩不在場投票一事，林為洲下午3時已率黨籍立委赴台北地檢署按鈴告發。

林為洲17日上午指出，16日的全院審查會陳瑩並不在現場，但卻顯示有投票，陳瑩在電視台錄影至下午5時許，投票燈亮時卻為下午4時47分，證明陳瑩不在現場卻出席投票，且按照議事規則慣例，必須要議事人員確認立委在場才能插卡，其他委員也不會幫別人插卡，等於冒名頂替陳瑩插卡，整個投票過程是無效的。

▲林為洲在議場外召開記者會抗議作票。（圖／記者林敬旻攝）

▲林為洲在議場外召開記者會抗議作票。（圖／記者林敬旻攝）

不過立法院秘書長林志嘉17日午間澄清，表決卡發卡無分黨派，當天議事人員皆依例發放，並無刻意不發單一政黨委員之情事，而國民黨團質疑陳瑩未出席卻有列入投票紀錄，經了解，因當時現場混亂，一度發生搶卡片的狀況，導致陳瑩的卡片誤插至張宏陸的座位上，以至於表決時張宏陸按下同意鍵，螢幕紀錄卻為陳瑩，張宏陸的同意票反而沒紀錄到，投票總數及結果不變。

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