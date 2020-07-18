「我的佳濱」被激情壁咚！　他親現身羞回「先...不要...」　網擔心玉珍

▲鍾佳濱分享這幾日在立法院衝突照片，意外引發一段「BL戀曲」。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書）

記者劉亭／綜合報導

國民黨團占領議場主席台，藍綠多日上演肢體衝突。民進黨立委鍾佳濱先前被國民黨立委陳玉珍喚「我的佳濱」，現在又被國民黨立委洪孟楷「深情壁咚」，也成為網友關注話題。鍾佳濱趕緊上網澄清「沒有CP（情侶）」。

鍾佳濱16日在臉書發文，國民黨連續霸佔主席台三天，讓審查會議無法進行，為了立院同仁仍能執行審查權力，民進黨團再次淨空議場，並提議將口頭審查改為書面審查，希望國民黨仍能記得他們立法委員的身分，將他們的質疑化為書面質詢，讓被提名人們能直球回擊。

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▲鍾佳濱親自回應。（圖／翻攝自貓與邪佞的手指臉書）

該則貼文中，鍾佳濱也附上多張藍綠搶佔主席台畫面，雙方衝突中，卻有一張照片成為焦點。鍾佳濱滿頭大汗靠在牆上，而洪孟楷則雙手撐在他的頭旁邊，乍看之下激情滿點。

「貓與邪佞的手指」粉絲頁轉發該照片，網友紛紛笑壞留言，「這時候鯊濱往前吻他，讓他愣住即可脫困」、「好害羞」、「所以玉珍跟楷開都在搶鯊濱的意思嗎」、「下一個moment，應該就是親下去了」、「愛情來的太快就像龍捲風」。

而見到網友熱烈討論兩人的各種愛情戲碼，也引來鍾佳濱本人到各大粉絲專頁留言澄清，「先...不要...」、「沒有CP！重申，沒有CP！」