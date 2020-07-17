上街抗議還不夠！藍營出動「七爺八爺」收鬼　網譏：以為沒韓總就沒歡樂了

▲立法院17日表決監委人事案，場外民眾則出動七爺八爺抗議。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

立法院17日表決監委人事提名案，國民黨以「拒絕酬庸，退回提名，全民火大站出來」名義，號召支持者至立法院區外抗議，甚至請來「七爺八爺」、撒冥紙，象徵「收鬼」，引發熱議，有網友就嘲諷，「以為沒韓總就沒歡樂了，結果中國黨自己可以接力創搞笑，可能老人都太無聊了」。

國民黨發啟動員，於上午九時許就有約800人聚集立法院區外，並不斷吶喊「拒絕酬庸，退回提名」，且數次試圖爬上拒馬衝進立院但隨即遭警方攔下；而為維護立院周圍治安，警察局保四、保六、中正一共出動700名員警備戰，甚至從院內調出霹靂小組。

上午九點半許，國民黨立委鄭正鈐從院內拋出圈票處帷幕與框架，濟南路群眾情緒火爆衝上拒馬，拋擲物品砸向立院康園餐廳外員警，員警立即舉起「下令解散」牌子與防護網，而於群眾後方的國民黨戰車麥克風手見狀則高喊「不要砸警察」，但完全無效。

接近11時許，抗議群眾按原計畫轉往監察院，而走在隊伍頭的則是國民黨請來的「七爺八爺」，他們搭配佛經放送、沿路撒冥紙，象徵要「收鬼」。

當國民黨請「七爺八爺」上街抗議的消息傳出後，立刻引發網友討論，紛紛留言嘲諷，「車輪黨歡樂無極限欸」、「搞笑國民黨，歡樂無法擋」、「以為沒韓總就沒歡樂了，結果中國黨自己可以接力創搞笑，可能老人都太無聊了」；另外也有人直批，「好像有點過頭了哦」、「可以不要在鬧了嗎？很煩人餒！有時間浪費在這裡為何不動腦怎麼改善呢？」。

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