賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

▲副總統賴清德17日前往苗栗參訪，第1站來到三義康木祥美術館，縣長徐耀昌也全程陪同。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

副總統賴清德17日上午前往苗栗參訪，國民黨縣長徐耀昌親自陪同；賴清德17日在苗栗共有3個活動，上午先參訪位於三義的康木祥美術館，接著到西湖度假村主持苗栗觀光產業交流座談會，下午到苗栗市參訪信邦電子公司，當被問及漢光演習造成2名飛官不幸死亡一事；賴清德則表示，內心很沉痛，希望國人能持續團結，支持國軍。

17日上午，副總統賴清德由縣長徐耀昌、縣議員羅貴星、許津溶、余文忠、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等人陪同至三義鄉康木祥美術館參觀，康木祥亦現場創作木雕作品；康木祥是台灣重量級藝術家，以環保的概念，利用廢棄物作為創作的主要材料，在2013年創作全世界獨一無二用高樓退役的電梯鋼纜的環保再生藝術─無限生命放置台北101廣場，以「重生」之名引人注目，他的系列作品更在德國、紐約等地區展出，實為台灣之光。

▲▼木雕大師康木祥現場大展身手即興創作木雕作品，隨後一行人轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨後，副總統賴清德轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會，與業者直接面對面的意見交流，在交流座談會中，觀光、旅宿業代表、業者發言踴躍，提出許多建議；賴清德說，新冠病毒衝擊各行各業，尤其以觀光旅遊業最為嚴重，此次與觀光產業交流活動就是要聽取各方建言，所提出的問題，他將會反映給行政院，以協助解決難題，提振觀光產業。

最後副總統賴清德指出，新冠疫情不但改變了人的生活習慣，出門戴口罩、保持社交距離之外，觀光旅遊型態亦出現轉折，出國意願低落，轉而選擇國內旅遊，政府為了振興經濟，祭出許多方案，包括三倍券、安心旅遊國旅補助計畫、藝FUN券、農遊券、369浪漫客庄產業振興專案、運動扺用方案等措施，希望業者運用各縣市的特色，結合政府的力量，轉化為自己的商品，把握國內旅遊的商機，提供安心、深度、高品質的旅遊環境，吸引遊客前來遊覽。

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