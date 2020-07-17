　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼＼副總統賴清德17日前往苗栗參訪，第1站來到三義康木祥美術館，縣長徐耀昌也全程陪同。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲副總統賴清德17日前往苗栗參訪，第1站來到三義康木祥美術館，縣長徐耀昌也全程陪同。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

副總統賴清德17日上午前往苗栗參訪，國民黨縣長徐耀昌親自陪同；賴清德17日在苗栗共有3個活動，上午先參訪位於三義的康木祥美術館，接著到西湖度假村主持苗栗觀光產業交流座談會，下午到苗栗市參訪信邦電子公司，當被問及漢光演習造成2名飛官不幸死亡一事；賴清德則表示，內心很沉痛，希望國人能持續團結，支持國軍。

17日上午，副總統賴清德由縣長徐耀昌、縣議員羅貴星、許津溶、余文忠、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等人陪同至三義鄉康木祥美術館參觀，康木祥亦現場創作木雕作品；康木祥是台灣重量級藝術家，以環保的概念，利用廢棄物作為創作的主要材料，在2013年創作全世界獨一無二用高樓退役的電梯鋼纜的環保再生藝術─無限生命放置台北101廣場，以「重生」之名引人注目，他的系列作品更在德國、紐約等地區展出，實為台灣之光。

▲▼木雕大師康木祥現場大展身手即興創作木雕作品，隨後一行人轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼木雕大師康木祥現場大展身手即興創作木雕作品，隨後一行人轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼木雕大師康木祥現場大展身手即興創作木雕作品，隨後一行人轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

隨後，副總統賴清德轉往西湖渡假村與苗栗縣觀光產業擧行交流座談會，與業者直接面對面的意見交流，在交流座談會中，觀光、旅宿業代表、業者發言踴躍，提出許多建議；賴清德說，新冠病毒衝擊各行各業，尤其以觀光旅遊業最為嚴重，此次與觀光產業交流活動就是要聽取各方建言，所提出的問題，他將會反映給行政院，以協助解決難題，提振觀光產業。

最後副總統賴清德指出，新冠疫情不但改變了人的生活習慣，出門戴口罩、保持社交距離之外，觀光旅遊型態亦出現轉折，出國意願低落，轉而選擇國內旅遊，政府為了振興經濟，祭出許多方案，包括三倍券、安心旅遊國旅補助計畫、藝FUN券、農遊券、369浪漫客庄產業振興專案、運動扺用方案等措施，希望業者運用各縣市的特色，結合政府的力量，轉化為自己的商品，把握國內旅遊的商機，提供安心、深度、高品質的旅遊環境，吸引遊客前來遊覽。

Her今天推出「蘭蔻 超未來肌因賦活露」原價5,380元、特價3,988元。

►扯！畜保科學生返校輪值　竟「牽繩遛雞、鐵鏟拍牛臀」全PO網…只為好玩

ET快訊
快訊／Gogoro 2系列「預防性擴大召回」！　總計15萬台
兒子3歲仍不想婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T
她出門買午餐過馬路　民族西路口遭左轉車輛撞死
開在派出所對面！女荷官素顏T恤上陣　正面照美翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

兒童及少年福利與權益促進會議　台東首次邀請兒少代表擔任委員

台灣俄羅斯僑民協會到訪　中市府允協助俄身障選手移地訓練

賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

中山高深夜驚傳翻覆意外　自小客四輪朝天男駕駛受困

申報毒化物簡易運送表單　業者應裝置行動軟體回傳軌跡以免受罰

大型車瞬間壓爆水球大型車　學童「內輪差」恐怖體驗很震撼

男開車外出忘加油　「顧路」家屬擔心…枋暖警即刻救援

金門縣1+1振興券啟動發放　楊鎮浯視察村里發放情形

免出國吃遍五大洲！花蓮「阿兜仔當家」新書　小旅行沿路吃

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

兒童及少年福利與權益促進會議　台東首次邀請兒少代表擔任委員

台灣俄羅斯僑民協會到訪　中市府允協助俄身障選手移地訓練

賴清德參訪苗栗！與苗栗觀光業者交流座談　縣長徐耀昌全程陪同

中山高深夜驚傳翻覆意外　自小客四輪朝天男駕駛受困

申報毒化物簡易運送表單　業者應裝置行動軟體回傳軌跡以免受罰

大型車瞬間壓爆水球大型車　學童「內輪差」恐怖體驗很震撼

男開車外出忘加油　「顧路」家屬擔心…枋暖警即刻救援

金門縣1+1振興券啟動發放　楊鎮浯視察村里發放情形

免出國吃遍五大洲！花蓮「阿兜仔當家」新書　小旅行沿路吃

老公床上不舉怎麼辦？　陳美鳳遮臉羞吐「真心話」

僑胞無畏疫情寄送英語讀本　台東偏鄉信義國小力挺閱讀

陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使

北捷遺失物一年近30萬件　神像、70公分玩偶都有人搞丟

先探／財報讓生醫股回歸基本面

史上最大規模　運動產業博覽會17日開幕熱力到8月

先探／精技、精聯躍進　瑞昱葉家助陣

週六南北降雨熱點出爐！6縣市飆38度　氣象局曝「領三倍券最佳時機」

總獎金高達100萬美金　《決勝時刻Mobile 》夏季錦標賽海選開跑

柯建銘：國民黨不要只學我的招數　要學習我的所有思維　

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

遭爆圖利慶富承租土地　高市府：跟我無關

92歲翁出門未回家　急尋2天竟倒臥深山樹下

養雞場剛落幕1千頭牛要進駐　花蓮居民怒了

南警全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

黃偉哲深夜送宵夜提振員警士氣

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

旭海學童擠鐵皮屋如火烤　降溫「冰冰漆」來了

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

機車停在芳苑海邊　婦人消失不見

統一及全家聯手阻詐立大功

情侶有本難念的經　男要女搬離不從大吵

出入分子複雜　玉里警長期蒐証破獲毒品槍械

大型車瞬間壓爆水球　學童「內輪差」體驗很震撼

巨石文化遺址　花蓮修繕太巴塱出土石板棺

更多熱門

相關新聞

賴清德、蘇貞昌：感謝工具機口罩國家隊

賴清德、蘇貞昌：感謝工具機口罩國家隊

台灣區工具機暨零組件公會16日舉辦「工具機口罩國家隊感恩會」，感謝前線英雄的付出，快速組成生產團隊，原本1天只能生產188萬片，如今1天可以2千萬片，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌2人聯袂出席，不但代表政府表達永遠的感謝和敬意，下周更會通過疏困3.0，協助業者度過疫情衝擊。

賴清德：三倍券要捐助失親兒

賴清德：三倍券要捐助失親兒

國民黨籲彈劾陳菊　賴清德：絕對禁得起考驗

國民黨籲彈劾陳菊　賴清德：絕對禁得起考驗

賴清德：北大校友會自發為殉職國軍募款

賴清德：北大校友會自發為殉職國軍募款

副總統賴清德南下雲林　探視殉職上兵蔡博宇父親

副總統賴清德南下雲林　探視殉職上兵蔡博宇父親

關鍵字：

賴清德徐耀昌參訪苗栗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面