賴清德：感謝北大校友會自發為殉職國軍募款

▲賴清德11日南下探視中士阿瑪勒．道卡度及家屬。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午執行漢光演習「聯合登陸作戰」預演時，不幸發生橡皮艇翻覆釀2死1命危。對此，副總統賴清德11日除南下慰問殉職國軍的家屬外，也特別在臉書提到台北大學校友會自動自發為殉職國軍同袍募款、替國軍弟兄加油打氣，「我要向他們表達最大的敬意與感謝」。

賴清德在臉書發文表示，國軍保家衞國，是國家安全的支柱，海軍陸戰隊更是水上蛟龍、陸上雄兵，漢光演習預演發生不幸意外，他和大家一樣同感難過與不捨，因此他再次代表政府探視受傷的兩位國軍同袍，及前往殉職弟兄的家中，表達慰問之意。

賴清德指出，總統蔡英文承諾會給予意外事件中受傷或殉職同袍最好的照顧，也要給家屬最大的協助，而他也期盼陸戰隊弟兄能持續堅持優良傳統，堅定勇敢地為捍衛國家安全而努力。

對於此次國軍預演意外，賴清德提到，「我特別要感謝台北大學校友會對國軍的支持」，他們自動自發為殉職國軍同袍募款，支持國軍保家衛國，也替國軍弟兄加油打氣，因此他要向他們表達最大的敬意與感謝。

另外，賴清德11日上午也到國軍高雄總醫院總營分院慰問中士阿瑪勒．道卡度的妻兒，並關心目前狀況。而院方也透露，阿瑪勒．道卡度目前狀況穩定，但需要呼吸器支援，仍在加護病房救治中。