聯袂出席工具機口罩國家隊感恩會　賴清德、蘇貞昌：國家永遠感謝你們

▲▼賴清德、蘇貞昌出席工具機口罩國家隊感恩會，並與有功廠商合影。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台灣區工具機暨零組件公會16日舉辦「工具機口罩國家隊感恩會」，感謝前線英雄的付出，快速組成生產團隊，原本1天只能生產188萬片，如今1天可以2千萬片，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌2人聯袂出席，不但代表政府表達永遠的感謝和敬意，下周更會通過疏困3.0，協助業者度過疫情衝擊。

今年2月初爆發新冠疫情後，全台出現口罩荒，工具機暨零組件公會並非第一個獲知政府提前部署的團體，但仍然號召29家相關同業，組成「工具機口罩國家隊」，公會理事長許文憲說，平常大家競爭激烈，但在這次都願意全力支援，將近250人在40天內完成92條生產線，也給了工具機產業一個團結大好機會，這次感恩會原本預計5月舉行，後來考量仍在疫情期間，所以延至今天舉辦。

蘇貞昌表示，當疫情衝擊全世界，已經有1千3百萬人確診，將近60萬人死亡的時候，台灣能夠被認為是亂世中的福地，第一時間就是因為口罩做得好，以前1天只生產188萬片，有4億片還是從大陸進口，因此必須限制出口，因為這是保命的本錢，當時還被過去當過大官的人罵，還說，口罩要出口，要捐給別人比較好。

蘇說，當時經濟部長沈榮津立刻和台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲等人連繫，業界本來是競爭激烈，如今都放下恩怨，大家在工廠裡面，身穿不同的制服，不計較身分，蹲在地上，自己帶著工具箱沒日沒夜的生產，那種以能參與為榮的工作精神，全都展現出來，這就是同舟一命的感覺。

台灣雖小，卻能在世界佔有一席之地，當世界被疫情打擊時，只有台灣還能夠集合在大飯店，還能辦大會，就是因為有口罩國家隊工具機，國家會永遠感謝，政府也會永遠記得大家。

他說，在場業者一方面要對抗疫情，另方面也因為很多國家還在鎖國，影響工具機外銷，沒有訂單，所以第3季、第4季會面對很多困難，下禮拜行政院會會通過相關補助措施，送立法院同意，包括薪資、營運資金、人才訓練等補助，政府都會持續加碼，而經濟部也會利用這時間，協助生產新的精密機械工具機，教育部也會補助相關技職學校，以利未來工具機一代傳一代。

賴清德接著說，要打贏一場戰爭，前線領兵作戰的指揮官固然重要，但後勤的支援也功不可沒，他要特別感謝工具機口罩國家隊的英雄們，有你們的幫忙，真好，而且因為工具機業的認真努力、愛心和使命，重燃起國人對國家向心力。

賴說，工具機跟零組件去年出口產值6.4億美元，佔台灣整體機械產業出口值的24%，這10多年來，工具機撐起台灣經濟，也創造台灣經濟的傳奇，如今業者一方面要協助政府抵抗疫情，又要面對疫情對產業的衝擊，因此政府會全力協助業者，穩住企業。

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