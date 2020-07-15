賴清德：把三倍券變「愛心券」　領到後將捐助失親兒

▲賴清德15日參訪財團法人台北市失親兒福利基金會。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

振興三倍券15日開放領取，副總統賴清德15日上午參訪「財團法人台北市失親兒福利基金會」時呼籲，民眾可以把「三倍券」變成「愛心券」捐贈做公益；事後他也於臉書透露，等他領到三倍券後，會捐給上述基金會，幫助失親兒。

賴清德致詞時表示，今天是「振興三倍券」開始領取的第一天，相信國人心中都已經有計劃該如何使用，無論如何使用，相信對台灣的經濟振興，都有一定的幫忙。不過他今天參訪失親兒基金會，主要告訴民眾可以把「三倍券」變成「愛心券」，因為「有愛，就無限大」，讓「三倍券」變得更偉大。

賴清德指出，「失親兒福利基金會」對失親小孩的照顧及貢獻非常大，特別是單親的家庭更辛苦，失親兒面對許多困難，感謝該基金會人員不辭辛勞，給小朋友就學的幫助及心靈的輔助，並且也協助探究人生成長歷程，「對小朋友來說是非常好的」。

事後，賴清德於臉書還透露，把三倍券變大變成愛心券，捐給公益慈善團體，可以溫暖更多人，因此待他領到三倍券後，將會捐給基金會，幫助失親兒。

另外，據總統府指出，15日除賴清德參訪「財團法人台北市失親兒福利基金會」外，還包括內政部次長陳宗彥、立委吳思瑤、何志偉等。

▼賴清德15日透露將把三倍券捐出做公益。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）