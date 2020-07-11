副總統賴清德南下雲林　探視殉職上兵蔡博宇父親

記者蔡佩旻／雲林報導

國防部漢光預演發生海軍陸戰隊99旅膠艇翻覆意外，家住雲林縣二崙鄉的志願役上兵蔡博宇不幸殉職，國立臺北大學校友總會理監事結合社會企業人士聯合募款，11日下午1點50分在副總統賴清德帶領與立委蘇治芬、劉建國等人陪同下，前往雲林殉職上兵蔡博宇家中探視蔡爸爸慰問關懷。

▲副總統賴清德與輕拍蔡爸爸的背，請他安慰節哀保重身體。（圖／記者蔡佩旻攝）

副總統賴清德與蔡爸爸一見面即緊握蔡爸爸的手，並輕拍請他節哀保重身體；蔡爸爸頻頻道謝外談及蔡博宇依舊忍不住落淚，因蔡博宇父親不善言語，由蔡博宇叔公鍾東榮代為發言，鍾東榮哽咽表示，軍方及各級長官不辭辛勞拜訪數次，副總統賴清德也是日理萬機今日特地前來，身為叔公代表家屬致謝，深深鞠躬。

副總統賴清德表示，為這次漢光演習發生不幸的意外，其實國人都很不捨，國軍是保護國家保護人民，除了我本人，也代表政府，來關心家屬以外也落實總統的承諾，協助罹難士官兵料理後事，同時也給予家屬協助。蔡家生活並不優渥，好不容易兒子讀完大學卻在軍中服役時發生意外，我們也勉勵蔡先生要保重身體，社會上盡己可能來給予協助，並鼓勵蔡先生一定要走出來。

▲國立臺北大學校友總會理事長林錫埼（右一）在校友群組中發起募款行動，期待殉職士兵家屬因此感受社會支持，未來繼續穩定前行。（圖／記者蔡佩旻攝）

國立臺北大學校友總會理事長林錫埼表示，漢光演習視同作戰，殉職士兵等同在沙場上壯烈殉職,犧牲精神值得所有臺灣同胞致敬。有感這些士兵家厲慟失親人，未來生活也面臨困境,因此在校友群組中發起募款行動，獲得許多校友積極支持,還有許多企業夥伴也願意共襄盛舉，期待殉職士兵家屬因此感受社會支持，未來繼續穩定前行。

國立臺北大學校長李承嘉表示，國立臺北大學校友總會在理事長的帶領之下一天就募集了500萬，主要目的就是從民間做起，來關心我們的國軍，國軍主要是保家衛國也是人民的保母，以學校來說就是非常感謝校友，支持社會也支持學校，再次謝謝校友總會以及賴副總統，一大早就陪我們南下走訪探視蔡博宇上兵家屬，非常感恩。

▲蔡博宇叔公鍾東榮（右一）哽咽感謝，軍方及各級長官不辭辛勞拜訪數次，深深鞠躬。（圖／記者蔡佩旻攝）





►二手票券豐富你的生活

►「時間對我們來說完全沒用！」



【其他新聞】

►染愛滋女移工大追查！擁4名「台灣男友」 懷孕6個月想墮胎遭拒

►這是自首嗎？酒駕男導航迷路 撞毀花檯衝進雲林四維派出所

►帶妻子陳佩琪到雲林參訪 柯文哲：這樣她就沒時間寫臉書了

►2車「3同對決」撞擊噴飛 畫面曝光...網驚：宛如「鏡像效果」