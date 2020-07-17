扯！畜保科學生返校輪值　竟「牽繩遛雞、鐵鏟拍牛臀」全PO網…只為好玩

▲國立苗栗農工畜保科2名學生，暑假返校在牧場輪值時，竟用鐵鏟重拍乳牛屁股，讓牛飽受驚嚇，還PO網炫耀惹非議。（圖／翻攝自Facebook／國立苗栗農工畜保科）

記者黃孟珍／苗栗報導

暑假才剛開始，國立苗栗農工畜保科2名男學生15日在學校牧場返校輪值時，不但用繩索將雞頭綁住當做狗般的「遛雞」，還拿鐵鏟用力在乳牛屁股上用力拍打，隨後更將這些影片PO網炫耀；校方得知後立刻把這2名學生及家長請到校溝通，事後這2名學生也對自己行為感到懊悔，保證不再犯，但校方仍將依校規懲處。

校方表示，暑假才剛開始，但本校畜保科學生依規定得要返校到牧場輪值，餵養及打掃學校牧場內的動物排泄物及環境清潔，怎料2名學生惡作劇虐待牛、雞的10多秒影片竟被PO上社群網站。學校第一時間得知後，立刻通知這2名學生和家長到校。

2名學生向學校表示，當下真的只是出自好玩，完全沒有任何虐待這些動物的企圖，沒想到事情變得這麼嚴重，也很後悔、知道自己做錯了。但學校也將依校規懲處，並由導師嚴加督促，希望不要再發生類似不當行為；所幸目前尚未有人舉報，否則苗栗縣動物保護及防疫所還將依動保法開罰1萬5000至7萬5000元。

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