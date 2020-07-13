國民黨要求彈劾陳菊　賴清德力挺：菊姐絕對禁得起考驗

▲陳菊（左）、賴清德（右）。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨13日指出高雄氣爆善款有3大弊端，要求監察院彈劾監察院長被提名人陳菊。對此，副總統賴清德表示，「我相信菊姐絕對禁得起考驗，她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起」。

立法院臨時會預計17日針對監察院人事同意權進行投票。高雄市議會731氣爆調查小組召集人的陳麗娜13日北上監察院陳情，指出高雄氣爆善款有3大弊端，包括「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」、「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」，因此，要求監察院調查與彈劾陳菊。

▲國民黨踢爆高雄氣爆善款還有三大弊端。（圖／記者楊蕓攝）

賴清德透過臉書表示，「民主道路前仆後繼，感恩前輩生命守護」，39年前殉難的旅美博士陳文成說過「我支持民主，我一直希望台灣進步」，這是陳文成用生命捍衛的價值，台灣在民主前進道路上，許多前輩用生命或一生的青春，不畏強權壓迫捍衛民主價值，方有今日民主自由的台灣。

賴清德指出，陳文成如此、陳菊亦是如此，走過那幽長暗黑的長廊，打開盡頭那道門就會有光，面對國民黨對陳菊種種不實的指控，相信陳菊絕對禁得起考驗，她的苦難經歷早已和台灣的民主進程結合在一起。

賴清德提到，就像陳菊說的「我始終相信，心中有天堂的人，就不怕被釘在十字架」，此刻他謹將這樣的勇氣，分享給世界各地正在面對強權壓迫、爭取民主自由的朋友們，因為這股勇氣，台灣走過威權統治，同樣也希望香港的朋友們，大家能相互攜手，齊心挺過強權壓迫，「相信民主，世界才能往前進！」