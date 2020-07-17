陳瑩「不在場投票」國民黨轟作弊　赴北檢按鈴告發

▲民進黨立委陳瑩「不在場投票」引發國民黨質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團不滿立法院長游錫堃16日混亂表決，通過民進黨團提案，將監察院人事同意權案提報院會，但民進黨立委陳瑩「人在電視台錄影，卻有投票紀錄」，國民黨團質疑陳瑩冒名投票、涉嫌偽造文書。監委人事案中午投票全數通過後，黨團總召林為洲下午3點率黨籍立委赴台北地檢署按鈴告發。

國民黨團總召林為洲17日上午指出，16日的全院審查會陳瑩並不在現場，但卻顯示有投票，陳瑩在電視台錄影至下午5時許，投票燈亮時卻為下午4時47分，證明陳瑩不在現場卻出席投票。

▲立法院臨時會表決監察委員人事同意權案，國民黨立委撕毀手板往主席台扔擲。（圖／記者李毓康攝）

林為洲批評，立法院根本沒確認哪位委員在場就插下票卡，且按照議事規則慣例，必須要議事人員確認立委在場才能插卡，其他委員也不會幫別人插卡，等於冒名頂替陳瑩插卡，整個投票過程是無效的。

有關國民黨團質疑院會投票效果，立法院秘書長林志嘉17日午間表示，表決卡發卡無分黨派，當天議事人員皆依例發放，並無刻意不發單一政黨委員之情事，也依當日出席委員數發放，現場也依例進行紀錄。

林志嘉指出，國民黨團質疑陳瑩及無黨籍立委林昶佐未出席卻有列入投票紀錄，經了解林昶佐確實有出席投票，也因現場混亂一度發生搶卡片的狀況，導致陳瑩的卡片誤插至張宏陸的座位上，以至於表決時張宏陸按下同意鍵，螢幕紀錄卻為陳瑩，張宏陸的同意票反而沒紀錄到，投票總數及結果不變。

