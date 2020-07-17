立院通過陳菊監察院長案…林為洲到北檢告「作弊」：投票時陳瑩在電視台錄影

記者羅志華／台北報導



民進黨於17日上午立法院臨時會中，以65比3壓倒性票數，通過陳菊監察院長人事案，其餘26位監察委員被提名人，也全數過關，但國民黨發現，民進黨立委陳瑩於投票時，明明在電視台錄影，票數結算竟有她的投票紀錄，質疑有人冒名投票，國民黨總召林為洲於17日下午，帶領黨團立委至北檢告發，要調查是誰偽造文書，主張投票無效，並痛批民進黨「作弊」。

▲林為洲控訴立委陳瑩在電視台錄影同時投票，痛批民進黨「作弊」。（圖／記者邱顯燁攝）

林為洲表示，他們於投完票後發現，在場投票的人（委員），竟能「同時在電視台錄影」，質疑有人拿別人的表決卡，去投下同意票，而那位委員就是陳瑩，「有人冒她的名，拿表決卡插到表決區內投贊成票」，並痛批這根本是「作弊」，「人不在場可以投票，這我們不能接受，這就不是民主」。

林為洲補充，16日的審查會沒有完成法定程序，那17日的投票自然也無效，沒有審查會，就沒有投票，這是法定的程序，我們（國民黨）不承認今日的投票同意權行使是有效的，未來將再提告。

▲國民黨立委呂玉玲上午遭林楚茵提告傷害，下午就「告回來」，反控對方先動手。（圖／記者邱顯燁攝）



另外，遭民進黨立委林楚茵控訴咬人、提告傷害的國民黨立委呂玉玲，也到現場反對林楚茵提告傷害，「是她（林楚茵）先動手暴力、揮拳攻擊我的臉部，所以我要維護我的權益，對她提告」。



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