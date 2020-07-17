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質疑陳瑩做票扯「插錯投票卡」　馬英九辦公室：把人民智商當塑膠

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▲▼立法院臨時會 監察委員同意權投票日 陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳瑩（左上）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對立法院民進黨團通過監察院人事案，前總統馬英九辦公室強烈譴責，號稱以民主起家的民進黨，所作所為無一不踐踏民主、破壞法治，雖然監院人事案在民進黨護航下通過，但不適任的人選已重創監察權威信。針對綠委陳盈有「不在場證明」遭質疑做票，民進黨卻稱是插錯投票卡，馬英九辦公室批評，根本是把人民智商當塑膠。

馬英九總統辦公室表示，缺乏程序正義的醜陋過程，更讓立法權留下難以磨滅的污點，蔡英文總統提名陳菊等不適任人選，儘管各界檢討聲不斷，民進黨仍一意孤行、強勢護航，立法院不但動用警察權阻擋在野黨立委行使職權。

馬辦表示，甚至傳出立法院長縱容冒名頂替作票的醜聞， 立院還以「插錯投票卡」辯稱，荒謬絕倫的藉口，簡直是把人民智商當塑膠 。面對民意的反彈，民進黨政府的回應卻是層層拒馬與鐵絲網，猶若警察國家再現。

馬辦指出，為了讓陳菊過關，民進黨無所不用其極，居然一度要求封鎖立法院，形同搞院內戒嚴。此次監察院人事案再次證明，民進黨毫無民主價值，雖然口口聲聲要廢掉監察院，實際上卻是綠化監察院、「東廠」化監察權。蔡總統完全以黨派利益、擴張權力為考量，只想把監察委員當作她的「內閣閣員」，即使損害監察院超黨派、獨立憲政機關的定位，也在所不惜。民進黨以獨大成就獨裁，必將為毀壞民主，付出巨大代價。

對此，國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副林奕華，偕同黨籍委員下午三點前往台北地檢署按鈴告發「陳瑩案」。

▲▼國民黨全體委員「投票違法：冒名頂替」記者會,林為洲,陳瑩,賴士葆。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨全體委員「投票違法：冒名頂替」記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

國民黨表示，游錫堃院長在審查未完竣的情況下，鴨霸、獨裁的逕自宣布審查完竣，而在表決時，也未確認在場委員人數，擅自派發表決卡，讓昨日未在場的民進黨立委陳瑩由「他人代投」，完成表決。對此，國民黨表達強烈抗議！民進黨此舉是公然違法，有偽造文書之虞，而游院長放任民進黨公然違法，更是違反國會議長中立原則，將國會尊嚴踐踏在地。

國民黨指出，昨日的表決時間為下午四時四十分左右，但有明確的人證、物證指出，民進黨的立委陳瑩四點左右就已經在電視台錄製政論節目，表決當時她根本不在場，為何可以派發陳瑩的表決卡？為何可以由其他人幫忙投票？強烈懷疑是議事人員配合民進黨「上下交相賊」，協助民進黨偽造文書。

對於立法院議事人員疑似配合民進黨假造表決紀錄的舉動，國民黨嚴正抗議，應該中立的國會議事人員卻配合執政黨公然違法，做為國會議長的游錫堃難辭其咎，更可能增加未來朝野衝突！而民進黨仗著人數優勢，罔顧法紀、破壞制度，更是中華民國民主之恥！

國民黨重申，憲政制度不容破壞，國家機關必須嚴守行政中立原則，不能也不該成為政黨的幫兇。國民黨也呼籲民進黨，程序正義、遵守法紀是民主政治之根本，一個「被抓包」的假表決，一個做票的骯髒手段，不能做為合法程序，應立即停止今日相關投票程序，召開朝野協商，重新審查。

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