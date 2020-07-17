LIVE／立院今投票陳菊監院人事案　國民黨喊口號抗議

記者袁茵、楊蕓、陳家祥／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，國民黨團不滿16日立法院長游錫堃在混亂中表決民進黨提案，揚言提告偽造文書，且為了阻礙投票進行，不排除發動攻勢，立法院議場內最新狀況，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委昨天下午發動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，立法院長游錫堃趁亂宣布開會。最後出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

▲國民黨立委進入議院內高喊審查無效。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

不過，國民黨團質疑許多立委沒拿到表決卡就投票，痛批游錫堃作弊，揚言提告偽造文書。

國民黨團總召林為洲指出，昨天出席57票，陳瑩當時根本不在現場，卻有投票紀錄，「她在三立錄影，錄到五點多，投漂亮燈是4:47分，陳瑩不在現場卻出席投票，根本沒確認誰在場誰不在場，就插票卡」，他質疑，根據議事規則、慣例，人不在場是不能插卡的，要議事人員確認人在場才能插卡，委員也不會幫別人插卡，等於昨天有人冒名頂替陳瑩插卡，整個投票過程都是無效的，若審查會無效，今天也不能投票，要求「停止投票」，重新召開審查會。

為了避免國民黨團再度發動攻勢，讓好不容易搶回的主席台再度失守，民進黨團立委16日晚間夜宿立法院，全力確保投票順利不會有變數。而在議場開放進入後，民進黨團總召柯建銘特別召集黨團委員開會，討論稍晚的攻防，隨後立委們也展開「布陣」，占據重要位置。

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