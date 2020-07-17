快訊／圈票處被國民黨立委拋出圍欄　場外民眾激憤站上拒馬、高喊「警察後退」

記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

國民黨支持者聲援立法院抗議行動，在場外爆發拉扯衝突！議場內國民黨立委鄭正鈐將圈票處的帷幕跟框架扛出丟向場外，濟南路群眾看到後衝破拒馬，向立院康園餐廳外員警拋擲物品，員警立即舉起下令解散牌子與防護網。

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，鄭正鈐將圈票處丟出立法院。（圖／記者林敬旻攝）



▲法院表決監察委員人事同意權案，民眾上拒馬。（圖／記者邱顯燁攝）



▼立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）





場外衝突開端就是國民黨立委鄭正鈐將票匭丟出來，外頭群眾在外幫忙接應，爆發嚴重推擠。而國民黨戰車麥克風手於群眾後方高喊「不要砸警察」無效，目前約有50民眾站上拒馬，包含杏仁哥在內，爆發激烈推擠。

▲立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議，破壞柵欄拒馬。（圖／記者林敬旻攝）



為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委昨天下午發動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，立法院長游錫堃趁亂宣布開會。最後出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

▼立法院表決監察院長陳菊人事案，場外民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）



▲立法院表決監察委員人事同意權案，民眾破壞拒馬。（圖／記者許靖騏攝）