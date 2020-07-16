6歲哥救妹遭狗啃臉毀容…「美國隊長」親回：你才是英雄！好萊塢巨星也紛轉貼

▲克里斯伊凡親自拍影片鼓勵沃克。（圖／翻攝自IG／nicolenoelwalker）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國懷俄明州6歲男童沃克（Bridger Walker）日前為了保護妹妹，左臉頰遭到狗咬傷，縫了90針幾乎毀容；不過男孩卻告訴家人，「如果有人要被咬死，我覺得必須是我。」沃克的家人也在社群網站寫下他的英勇行為，希望能夠得到「超級英雄」的鼓勵。結果「美國隊長」克里斯伊凡真的親自錄影回覆，並決定送上「盾牌」讚揚他的英勇事蹟。

現年6歲沃克日前為了保護妹妹，左臉頰遭到狗咬傷，縫了90多針，幾乎毀容。沃克的姑姑妮基（Nikki Walker）在Instagram表示，沃克受傷後依舊忍著疼痛，叫妹妹趕快躲起來，「如果有人要被咬死，我覺得必須是我。」妮基說，沃克一直都是個天真善良的人，但臉上的縫線讓他無法放鬆大笑，讓家人感到非常心疼。

妮基在Instagram上寫著，沃克非常喜歡漫威的超級英雄，希望這些英雄們可以看到這則貼文，幫忙給沃克鼓勵。沒想到不但有「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）捎來鼓勵，就連「貓女」安海瑟薇（Anne Hathaway）都轉發貼文表示，「雖然我不是超級英雄，但我希望我有像你一樣的勇氣。」

最驚喜的是，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）竟然親自錄影大讚沃克，「兄弟，你簡直就是英雄，你做的事情非常無私又勇敢，你的妹妹非常幸運有你這個大哥哥，你的父母絕對替你感到很驕傲。」克里斯伊凡也決定送上美國隊長盾牌給沃克，「希望你繼續做你自己，這世界需要像你這樣的人。」

克里斯伊凡說，接下來的復健一定會很辛苦，「但看到你所經歷的一切，我相信已經沒有任何事情能夠打敗你。」穿著美國隊長制服看完影片的沃克，看得出來相當開心，就連一旁的妹妹也高喊，「我覺得這真的是太棒了！」

►二手票券豐富你的生活～