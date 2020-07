川普支持率「落後拜登15％」　急拿自己人開刀：換掉競選總幹事！

▲美國總統川普(Donald Trump)選情告急,宣布撤換競選總幹事。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國昆尼皮亞克大學於15日公布最新民調指出,可望代表民主黨參選的前副總統拜登(Joe Biden)支持率高達52%,領先總統川普15%;川普向來在經濟方面獲得普遍肯定,如今卻表現失利。總統當天晚間也宣布撤換競選總幹事帕斯凱爾(Brad Parscale),由前白宮政治主任史蒂芬(Bill Stepien)接任職位。

根據昆尼皮亞克大學(Quinnipiac University)的全國民調,在受訪的登記選民中,52%支持拜登,37%支持川普,此差距與6月調查結果相比更加懸殊,當時兩人分別獲得49%與41%支持率。此外,高達60%不贊成川普的工作表現,僅有36%贊同。

CNN報導,在昆尼皮亞克大學過去的民調中,民眾對於川普的經濟政策普遍給予正面評價,但如今出現顯著改變,只有44%受訪者表示支持,高達53%不贊同。

▲美國前副總統拜登(左)可望代表民主黨與和川普角逐總統大位。(圖/路透)

此外,《國家廣播公司》(NBC)與《華爾街日報》(WSJ)於15日公布的聯合民調也指出,拜登以51%支持率領先川普的40%,與6月結果相比,差距更加擴大。蒙莫斯大學(Monmouth University)同天公布的賓州民調也指出,拜登以53%的優勢明顯領先川普的40%。

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...