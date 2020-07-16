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川普支持率「落後拜登15％」　急拿自己人開刀：換掉競選總幹事！

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）選情告急，宣布撤換競選總幹事。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國昆尼皮亞克大學於15日公布最新民調指出，可望代表民主黨參選的前副總統拜登（Joe Biden）支持率高達52％，領先總統川普15％；川普向來在經濟方面獲得普遍肯定，如今卻表現失利。總統當天晚間也宣布撤換競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale），由前白宮政治主任史蒂芬（Bill Stepien）接任職位。

根據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的全國民調，在受訪的登記選民中，52％支持拜登，37％支持川普，此差距與6月調查結果相比更加懸殊，當時兩人分別獲得49％與41％支持率。此外，高達60％不贊成川普的工作表現，僅有36％贊同。

CNN報導，在昆尼皮亞克大學過去的民調中，民眾對於川普的經濟政策普遍給予正面評價，但如今出現顯著改變，只有44％受訪者表示支持，高達53％不贊同。

▲▼拜登和川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登（左）可望代表民主黨與和川普角逐總統大位。（圖／路透）

此外，《國家廣播公司》（NBC）與《華爾街日報》（WSJ）於15日公布的聯合民調也指出，拜登以51％支持率領先川普的40％，與6月結果相比，差距更加擴大。蒙莫斯大學（Monmouth University）同天公布的賓州民調也指出，拜登以53％的優勢明顯領先川普的40％。

《國會山報》報導，川普選情陷入僵局，15日晚間宣布改組競選團隊，競選總幹事帕斯凱爾將轉任資深顧問，繼續在數據策略方面領導團隊，原先職位改由史蒂芬接手。他在推文上表示，「這兩個人都深入參與我們2016年的歷史性勝利，我也期待著能夠很快一起贏得非常重大、重要的第二次勝利」。

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