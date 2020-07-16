美對南海爭議態度轉硬「指責中國非法」　專家：下一步將是制裁！

▲ 川普與習近平在G20峰會上會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日發表「南海聲明」重申，中國對南海的主權聲明「完全不合法」，將對認為中國侵犯自身主權主張的國家予以支持。專家認為，美國對南海爭議態度轉硬，是因中國近2年來在南海的行徑讓美國無路可退，未來更可能對中國祭出制裁。

《美國之音》16日報導，國際仲裁法庭2016年裁決，中國「九段線」違反《聯合國海洋法公約》。時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）呼籲尊重裁決結果，但未明確表達認可，也未稱中國「非法行使」海事管轄權。分析人士指出，美國相隔4年改採如此強硬的態度，背後原因正是中國在南海的行動。

美國智庫「斯特拉福戰略預測公司」（Stratfor）高級副總裁貝克（Rodger Baker）說明，有觀點認為，中國試圖以捕魚船占領傳統領土、干擾他國油氣探勘能力、占領或建設人工島礁等擴張行為果斷且強勢，在美國欲擴展太平洋戰略之際浮出水面。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）亞洲問題高級顧問格拉瑟（Bonnie Glaser）分析，「我們將看到美國對中國發出更嚴厲的聲明，並支持越南、馬來西亞、印尼及菲律賓等國家採取合理行動」，也可能部署軍艦，對抗中國。

霍夫斯特拉大學國際法教授古舉倫（Julian Ku）則認為，美國的下一部可能是制裁，「我認為這肯定是國會已經討論過的事，總統有權這麼做」，點出政府不該允許任何美企與參與南海建設的公司往來。古舉倫進一步說明，美國也希望15日的立場聲明能有助於和東南亞國家建立同盟，使這些國家團結一致，與中國抗衡。

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