「全球電信都該注意華為」蓬佩奧下周訪倫敦　討論中國問題

▲美國國務卿蓬佩奧直指華為支持侵犯人權。（圖／路透）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天再度劍指中國，表示美國將對華為等支持政府侵犯人權的中國企業部分員工祭出簽證限制，他也透露將於下週速訪英國和丹麥，共商中國問題。

路透社和法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）還說，全球電信公司都「應該注意」，與華為進行業務往來，「就是與侵犯人權者做生意」。蓬佩奧在記者會上說，美國國務院將「對華為等中國科技公司的部分員工實施簽證限制」，他指控這些中國企業向侵犯人權的政權提供物質支持。

英國首相強生（Boris Johnson）才剛下令在2027年底前，將華為設備完全移出英國5G網路建設，此舉讓華府大感欣慰。蓬佩奧認為，全面撤換華為設備「愈快愈好」。

蓬佩奧日前透露，華府正考慮禁用中國短影音應用程式TikTok，他今天說：「無論是TikTok或任何其他中國社群平台、應用程式和基礎設施，美國政府都嚴肅以對，以保護美國人的個資不會落入中國共產黨手中。」

蓬佩奧也在記者會上宣布將於下週訪問英國和丹麥 ，而「中國對全球自由人民的威脅」將是此行重要議題，此外也會討論華為問題。蓬佩奧說：「我將在下星期一（20日）啟程前往英國和丹麥進行短期訪問，而我確定中國共產黨和其對全 球自由人民的威脅，將是此行的重要議題。」（譯者： 劉文瑜／核稿：徐睿承）

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