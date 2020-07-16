「川金會」今年恐無望！蓬佩奧施壓北韓「達成無核化」：不接受無理要求

▲美國務卿蓬佩奧否決，選前舉辦川金會的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅6月底曾提及，願促成11月美國大選前舉辦川金會；美國前白宮國安顧問波頓也推測，今年的「十月驚奇」可能是川金會。然而，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卻表示今年恐怕無望舉辦川金會，「目前離大選僅剩3個多月，除非北韓（朝鮮）能在去核議題上有決定性的進展，否則不太可能。」

蓬佩奧15日（當地時間）接受《國會山報》（The Hill）視訊專訪。當對方詢問今年內有無舉辦川金會的可能，他表示，目前離11月3日的總統大選愈來愈近，北韓先前仍持續發出信號，暗示對桌協商的可能。

蓬佩奧接著表示，「其實川普總統早就一再強調，在2018年6月新加坡川金會後，只有北韓在履行協議上有充分的行動與進展，且其行動值得信任，才願意進行下一次的會談。」

當時川普與金正恩在新加坡達成4大項協議，分別是豎立新的美朝關係、致力於構築朝鮮半島和平體制、致力於朝鮮半島達成無核化、挖掘並交還韓戰時美軍俘虜。其中，美方希望北韓在達成朝鮮半島無核化有實質上的進展，才有意舉辦峰會協商。

▲川普強調，北韓須達成實質上的無核化，才願意協商舉辦美朝峰會。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧表示，「我們仍致力於與北韓展開具有深層意義的對談，並認為達成朝鮮半島無核化與化解衝突相當重要，視朝鮮半島長期穩定與和平為優先課題。」

蓬佩奧再次強調，期盼北韓能展現協商意志，達成經得起檢驗的無核化，「我們已經免去試射長程飛彈、免去核試驗的威脅；如今我們更應該為了美國人與北韓的安全，接手難以解決的問題，達成最美好的結果。」

蓬佩奧也在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）上直接否決11月前舉辦川金會的可能性，「現在已經7月了，我認為不太可能（舉辦川金會）；不過仍期盼近期雙方政府高層能展開對話。」

北韓勞動黨第一副部長金與正10日曾在談話中暗示，希望美國能解除敵視北韓的政策與行動，否則兩國峰會毫無必要、甚至對朝鮮（北韓）有害無益。

《韓聯社》分析，北韓所提出的「解除敵視」，可能包括解除美韓聯合軍演、美朝建交、簽署和平協定等；然而這對美方來說無疑是「無理的要求」，因此蓬佩奧才認為大選前舉辦川金會的可能性低，以「無核化上的實質進展」施壓，回應北韓無理要求。

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