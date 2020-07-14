桃市搶攻振興三倍券市場祭出優惠方案　鄭文燦：最大獎汽車開回家

▲桃園市政府為搶攻振興券三倍券市場，14日舉辦「桃園最補‧花就對了」記者會，市長鄭文燦希望能刺激桃園觀光消費力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

明（15）日政府將發放振興三倍券，桃園市長鄭文燦表示，邁入後疫情時代，各縣市積極搶攻振興三倍券消費市場，桃園市祭出旅遊、交通、購物、藝文、運動共5大類、11項總價值高達4千3百萬元優惠方案，下半年起每個月至少舉辦一場大型活動，希望刺激桃園觀光消費力，鼓勵民眾走出戶外、把心打開，體驗台灣美好的一面。

▲桃園市長鄭文燦希望刺激桃園觀光消費力，只要桃園購物消費就有機會加碼抽中汽機車等大獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府14日在綜合會議廳舉辦「桃園最補‧花就對了」記者會，鄭文燦在會中指出，振興三倍券15日起開放使用，市府團隊與民間協會卯足全力，攜手合推多項優惠加碼方案，包括旅宿、餐飲、商圈業者等都能獲得支持。在旅遊優惠部分，市府推出500元電子旅遊券，已累積超過15萬人申請，住一晚送一日遊、觀光工廠1.5倍優惠購等方案，購物優惠部分，市府推出200元實體三倍券換400元夜市券與綠色商品優惠、商圈單筆消費滿300元抽電動機車、滿500元加碼抽汽車等優惠方案。

鄭文燦說，上半年受到疫情衝擊，包含交通、機場、觀光、藝文表演團體等都成為重災區，希望從下半年開始，透過各種優惠吸引民眾走入表演場所，在藝文振興部分，市府祭出逛5大文化園區送百元消費抵用券、藝文電影半價、3大藝文館舍票價5折等優惠措施；交通部分，為鼓勵民眾多搭大眾運輸，交通局推出大溪復興地區公車一日券，桃捷公司則推出「仲夏一日票」買一送一優惠與滿額抽獎活動，沿線店家配合推出折扣優惠，歡迎民眾攜伴搭機捷玩透透；運動優惠部分，包含國民運動中心課程7折，500元三倍券可購買2張價值800元桃園國際棒球場職棒門票，透過5大類、11項優惠方案帶動消費熱潮與體驗經濟振興驚喜。

鄭文燦強調，下半年開始，桃園市可說是月月都精彩，桃園蓮花季率先登場，接下來有北橫探險節、富岡鐵道藝術節、竹圍音樂派對、國際龍岡米干節、地景藝術節、桃園國際風箏節、大溪豆干節、桃園花彩節等大型活動，此外，青埔將成為國旅新亮點，包含新光影城、IKEA旗艦店、COZZI Blu和逸飯店‧桃園館將在7月陸續開幕試營運、桃園X-PARK水族館預定8月7日開幕，將成為民眾購物旅遊熱門去處。

▲桃園市政府14日舉辦「桃園最補‧花就對了」記者會，市長鄭文燦與市府各局處、業界希望刺激桃園觀光消費力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還宣布「月月加碼抽‧桃園就是狂」加碼活動，7到11月活動期間，將邀請嘉賓在臉書直播，介紹桃園好吃、好玩、好買的地方，透過有獎徵答，參加民眾有機會抽中總價值超過250萬元的科技好禮。

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