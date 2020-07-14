宏碁響應「振興三倍券」3倍送　指定筆電折3千再抽3千...指定店家再送3千

▲宏碁響應「振興三倍券」3倍送。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁Acer Day即將從明（15）日開跑，今年訴求主題「Feel the Vibe」，搭配「振興三倍券」風潮，推出「宏碁三倍送」，包括「指定筆電現折3千元」、「天天抽3千元」、「Acer旗艦專售實體店購買指定機種天天加碼送3千元福袋」。

宏碁Acer Day從7月15日～8月31日，搭配「振興三倍券」買氣，推出「宏碁三倍送」，像是第一重「指定筆電現折3千元」，包括輕薄筆電Swift 3(SF314-57-56K7)，原價24,900元，特價21,900元；以及商用筆電TravelMate T4520-G3，原價20,900元，特價17,900元；還有電競筆電Nitro 5(AN515-55-549Q)，內建1660Ti顯卡，原價37,900元，特價34,900元。

宏碁表示，第二重「天天抽3千元」，全通路購買Intel Core處理器系列，天天抽LINE Points，最高3000點回饋；第三重「Acer旗艦專售實體店購買指定機種天天加碼送3千元福袋」，指定購買輕薄筆電Swift 3(SF314-57/SF314-58/SF514-54/SF314-56G )，加碼登錄送價值3000元福袋。

宏碁Acer Day起跑，這次開賣的新品包括13.5吋擁有優雅的金屬外殼，螢幕具3:2長寬比、厚度僅1.59公分，重量1.19公斤的Swift 3（SF313-52）輕薄筆電，而且超窄邊框螢幕設計屏佔比為83.65%，3:2長寬比使垂直高度的空間增加18%，售價33,900元。

電競主打筆電則是15.6吋窄邊框設計的Predator Helios 300(PH315-53-79EB)，搭載第10代Intel Core i7-10750H處理器、NVIDIA GeForce RTX 2060顯示晶片，以及支援3 毫秒OD技術快速反應的15.6吋144 Hz FHD IPS顯示器，支援DTS：X Ultra Audio技術及內建雙風扇，售價50,900元。

宏碁Acer Day今年訴求主題「Feel the Vibe」，並推出8月1日～31日每週六、日活動期間，前往宏碁旗艦專售店參加活動，掃描指定QR Code，加入Acer x Predator Line官方帳號好友，掃描圖像回覆相關問題，即可獲得50點LinePoints。

此外，響應政府「振興三倍券」政策的廠商越來越多，像是華碩就祭出「振興有禮 華碩挺你」限時優惠活動，破天荒推出華碩史上最高金額6000元家樂福禮券登錄禮，搭配政府振興三倍券的3000元，最高可讓1千變9千，將振興三倍券效益發揮到最大。

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