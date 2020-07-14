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街口支付釋出振興優惠　滿額解鎖「大禮包」、「街口幣」

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▲▼街口支付。（圖／記者邱倢芯攝）

▲街口支付。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口支付稍早終於釋出了這次的振興三倍券優惠，此次的最終目標為鼓勵民眾消費，提倡無論民眾是否將振興三倍券綁定於街口+ APP，凡使用街口支付消費，累積滿額即可解鎖超值的「街口大禮包」及「抽獎街口幣」。

街口支付表示，「街口大禮包」內含星巴克、統一超商、哈根達斯等折價券，單包價值最高2,200元，歡迎用戶綁定「任一信用卡」，同時享有信用卡及街口支付提供的雙重優惠。

另外，街口支付在振興期間聯合各大合作通路，推出專屬的優惠活動，以及近期也積極擴增合作品牌，包含中油自營加油站、摩斯漢堡、漢堡王、吉野家、POYA寶雅、Funbike麻吉等，明（15）日起即可開始使用街口支付消費。

街口支付在振興期間將推出三大優惠方案：
筆筆賺：綁定指定銀行帳戶付款，最高享100%街口幣回饋
˙若選擇使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費可享 2% 以上街口幣回饋無上限。
˙若選擇使用「台新銀行街口聯名卡」綁定街口支付扣款，筆筆消費可享 6% 以上街口幣回饋。（1.5%回饋無上限，4.5%每人每月最高回饋300元）。
˙綁定指定銀行帳戶付款，除筆筆享 2% 街口幣回饋無上限之外，還可加碼享最高100%街口幣回饋。
於街口支付首次綁定台新銀行帳戶，首筆消費享100%街口幣回饋（單筆最高回饋100元，限量前5,000名）。
街口支付首次綁定新光銀行帳戶，首筆消費享100%街口幣回饋（單筆最高回饋100元，限量前3,000名）。
於街口支付首次綁定中華郵政帳戶，單筆消費滿百可獲得100元全家購物金（每人限回饋1次，限量前6,000名）。

▼街口支付振興三倍券優惠。（圖／翻攝自街口支付App）

▲▼街口支付振興三倍券優惠。（圖／翻攝自街口支付App）

加碼享：指定通路活動期間享最高15% 回饋，折上加折
˙7月15日至8月31日「環球購物中心」各分館，單筆消費滿500元以上(含)，加碼享8%街口幣回饋（每人限回饋一次，單次最高回饋100元）。
˙7月15日至8月31日「康是美」合作門市，使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」付款，單筆消費滿3,000元以上(含)，可獲得450元街口折價券。
˙7月15日至9月30日「AsiaYo APP」單筆消費滿3,000元以上(含)享150元現金回饋（每人限回饋1次，限量5,000名）；預訂指定旅宿最高再享2,000元政府安心旅遊補助。
˙8月1日至9月30日「Straight A」門市單筆消費滿一萬元送400元現金回饋（不累贈，每人限回饋1次，限量500名）。
˙8月10日至9月6日「摩斯漢堡」合作門市，單筆消費享10%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。
˙8月13日至9月2日「POYA寶雅」、「寶家五金百貨」，單筆消費享8%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。
˙9月1日至10月31日「STUDIO A」門市單筆消費滿一萬元送400元現金回饋（不累贈，每人限回饋1次，限量1,000名）。

滿額贈：無論是否將振興三倍券綁定於街口+ APP，凡累積滿額即可解鎖超值的「街口大禮包」及「抽獎街口幣」
˙使用者以街口支付累積消費滿3,000元，即可解鎖「街口大禮包」，每人可從大禮包內自由選擇高達5張折價券，包含「星巴克」、「統一超商」、「正官庄」、「哈根達斯」、「寵物公園」、「GOHIKING」等合作商家推出的振興折價券，單包總價值最高可達NT$2,200元（數量有限，先領先贏）。
˙使用者以街口支付累積消費每滿3,000元，即可抽「隨機金額」街口幣，保證人人有獎且無名額上限，每人最多享5次機會，最高有機會獲得2,500元 （單次最高可獲得500元街口幣，最低可獲得50元街口幣）。

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